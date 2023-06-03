Под завалами люди: в Днепропетровской области в результате взрыва разрушен 2-этажный дом (фото)

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, предварительно пострадали 6 человек, среди них — один ребенок. Также повреждено спасательное подразделение.

В Подгородненской общине Днепропетровского района прогремел взрыв, в результате чего разрушен двухэтажный дом. Об этом в субботу, 3 июня, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Под завалами находятся люди. На месте работают сотрудники спасательной службы.

"Предварительно, есть шестеро пострадавших, среди них — 6-летний мальчик. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести", — сообщил Лысак.

На месте взрыва вспыхнули два пожара. Кроме того, повреждено спасательное подразделение.

Информация уточняется.

Напомним, 26 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. Удар вражеской ракетой пришелся по зданию поликлиники и ветеринарной клиники, после чего начался пожар, который охватил территорию в 1 тысячу квадратных километров.

28 мая стало известно, что число погибших в результате ракетного удара по Днепру увеличилось до четырех человек.