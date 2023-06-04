Чиновники РФ начали бояться сине-желтого цвета из-за "драконовских" законов, — разведка

По информации британских аналитиков, ежедневно Россия становится все более тоталитарным государством. Всему виной законы, которые запрещают распространять правду о войне в Украине.

С каждым днем Российская Федерация становится все более тоталитарным государством и об этом свидетельствуют законы, которые принимаются местной властью. Такое мнение высказали аналитики британской разведки в отчете от 4 июня.

Речь идет о законопроектах, которые запрещают распространять правду о том, что происходит на сегодняшний день в Украине. Кроме того, местные чиновники всеми способами пытаются избежать сочетания сине-желтого цвета, чтобы никто не мог их обвинить в поддержке Украины.

К примеру, на День Победы сотрудника дома престарелых арестовали за то, что он надел сине-желтую курточку, а на днях Росгвардия арестовала 22-летнего мужчину под Санкт-Петербургом за то, что он демонстрировал сине-желтый флаг ВКС РФ. Эти "драконовские законы" говорят о том, что в Кремле боятся потерять контроль над властью и запугивают граждан, как подчеркнули в разведке.

"Запрет подчеркивает неуверенность параноидального российского чиновничества в том, что считается допустимым в рамках все более тоталитарной системы. Критика арестов исходила от неожиданной стороны: ультранационалистической, провоенной Либерально-демократической партии. Собственный брендинг партии выполнен в желтом цвете на синем фоне", — говорится в сообщении.

В британской разведке высмеяли драконовские законы РФ Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 29 мая командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский анонсировал, что украинские защитники обсудили возможные сценарии деоккупации Украины и готовы к скорым активным действиям.