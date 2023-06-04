Скоро не будут слушать, а про "Вагнер" забудут: Пригожин избегает конфликтов с Кадыровым, — ISW

По оценкам аналитиков, со стороны Пригожина не было привычного экспрессивного ответа на критику чеченского руководства. Он не хочет настраивать против себя еще одного представителя силовой структуры.

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, критикуя Минобороны РФ, вероятно тем самым хочет приуменьшить значимость конфликта с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщают аналитики из "Института изучения войны" в сводке от 3 июня.

2 июня Пригожин заявил, что представители Минобороны разместили противотанковые мины и другую взрывчатку на маршрутах, которые "вагнеровцы" используют для отвода сил из Бахмута. По словам Пригожина, это было сделано в районах, где нет активных действий украинских сил, и потому делалось с тем, чтобы устроить "публичную порку" его наемникам-"вагнеровцам". Он также заявил, что после телефонного разговора с Кадыровым конфликт с главой Чечни можно считать исчерпаным.

Со стороны Пригожина, отмечают аналитики, не было привычного экспрессивного ответа на критику чеченского руководства, поскольку он не хочет, чтобы еще один представитель силовой структуры был против него.

Громкие обвинения Пригожина в адрес представителей Минобороны и прочей российской элиты, вероятно, направлены на то, чтобы остаться в информационном пространстве РФ и после предполагаемого захвата Бахмута. Он пытается самоутвердиться в качестве главной фигуры российского ультранационалистического сообщества.

То, что Пригожин постоянно относит на счет ЧВК "Вагнер" полученные тактические преимущество, можно считать попыткой расширить влияние. Он также может быть обеспокоен тем, что скоро он и ЧВК "Вагнер" уже не будет доминировать в информационном пространстве, после того как группа наемников выйдет из Бахмута.

Напомним, что, в сводке ISW за 1 июня отмечалось, что Пригожин больше не нужен Кремлю, а отношения наемников и кадыровцев дали трещину.

Также сообщалось, что подразделения российских войск конкурируют за влияние, однако при этом не достигли заметных успехов в Украине.