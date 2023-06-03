Подразделения РФ дерутся за влияние, хотя не достигли видимых успехов на фронте в Украине, — ISW

По словам аналитиков, дискуссии между подразделениями совпадают с сообщениями о прибытии кадыровских военных формирований на фронт.

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ЧВК "Вагнер", батальон "Спарта" и оперативно-тактические соединения "Каскад" и "Русич" уже делят влияние на российское общество и политическое руководство, хотя никаких значительных успехов еще не достигли. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 2 июня говорится, что отдельные силы российских оккупантов пытаются присвоить себе "лавры" победы. Речь идет о захвате Бахмута и Марьинки, хотя никаких побед еще нет. Примечательно, что дискуссии между подразделениями совпадают с сообщениями о прибытии кадыровских военных формирований на фронт.

Аналитики считают, что поддержка таких споров между военными группировками РФ направлена на то, чтобы подорвать способность главы Чечни Рамзана Кадырова использовать любые последующие тактические успехи, чтобы повысить свой авторитет внутри России.

По словам аналитиков, многие российские военные формирования могут возмутиться попытками Рамзана Кадырова взять на себя ответственность за возможный успех на фронте спустя несколько месяцев наступательных операций.

В ISW говорят, что захват Марьинки может принести Кремлю лишь незначительную информационную выгоду. Сам населенный пункт не имеет ни тактического, ни оперативного значения.

Напомним, что 2 июня в сети появились новые фото Бахмута после боев. Оккупанты ударили по Дому культуры им. Мартынова в Бахмуте еще в сентябре 2022 года. Тогда внутри от гари почернели все стены. Сейчас, пережив зиму, помещение находится в плачевном состоянии.

Кроме того, бойцы ВСУ рассказали о работе гаубицы FH70 под Бахмутом. Западная артиллерия более точная и дальнобойная, чем советские образцы. Следовательно, военные не дают оккупантам расслабляться.