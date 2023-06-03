Підрозділи РФ б'ються за вплив, хоча не досягли видимих успіхів на фронті в Україні, — ISW

За словами аналітиків, дискусії між підрозділами збігаються із повідомленнями про прибуття кадирівських військових формувань на фронт.

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ПВК "Вагнер", батальйон "Спарта" та оперативно-тактичні з'єднання "Каскад" і "Русич" вже ділять вплив на російське суспільство та політичне керівництво, хоча жодних значних успіхів ще не досягли. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 2 червня йдеться, що окремі сили російських окупантів намагаються надати собі "лаври" перемоги. Йдеться про захоплення Бахмута та Мар'їнки, хоча жодних перемог ще немає. Примітно, що дискусії між підрозділами збігаються з повідомленнями про прибуття військових кадирівських формувань на фронт.

Аналітики вважають, що підтримка таких суперечок між військовими угрупованнями РФ спрямована на те, щоб підірвати здатність голови Чечні Рамзана Кадирова використати будь-які наступальні тактичні успіхи, щоб підвищити свій авторитет у Росії.

За словами аналітиків, багато російських військових формувань можуть обуритися спробами Рамзана Кадирова взяти на себе відповідальність за можливий успіх на фронті через кілька місяців наступальних операцій.

У ISW кажуть, що захоплення Мар'їнки може принести Кремлю лише незначну інформаційну вигоду. Сам населений пункт немає ні тактичного, ні оперативного значення.

Нагадаємо, що 2 червня у мережі з'явилися нові фото Бахмута після боїв. Окупанти вдарили по Будинку культури ім. Мартинова у Бахмуті ще у вересні 2022 року. Тоді всередині від гару почорніли всі стіни. Зараз, переживши зиму, приміщення перебуває у жалюгідному стані.

Крім того, бійці ЗСУ розповіли про роботу гаубиці FH70 під Бахмутом. Західна артилерія точніша і далекобійніша, ніж радянські зразки. Відтак військові не дають окупантам розслаблятися.