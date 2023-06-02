"Розбираємо ворожі позиції": бійці ЗСУ розповіли про роботу гаубиці FH70 під Бахмутом (відео)

Західна артилерія точніша та більш далекобійніша, ніж радянські зразки. Відтак військові не дають окупантам розслаблятись.

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Російські війська намагаються прорвати українську оборони навколо Бахмута. Артилеристи ЗСУ з гаубицями FH70 не дають ворогу це зробити. Про це повідомляється в репортажі АрміяInform.

FH70 — це спільна розробка Німеччини, Великобританії та Італії. Калібр гаубиці — 155 мм, вага снарядів від 43 до 49 кг. Дальність ураження цілей до 25 км. Нині артилерійський підрозділ воює на Бахмутському напрямку. Як каже командир вогневого взводу Віталій, російські війська шукають їхні позиції й постійно запускають безпілотники. Але вони замасковані та захищені.

Гаубиця FH70 має більшу далекобійність та точність, ніж у всіх радянських зразків. Тому треба менше часу та снарядів для знищення російських цілей.

" Прикриваємо нашу піхоту, б’ємо по ворожих машинах, бронетехніці та артилерії ворога. Не даємо росіянам ні наступати, ні відступати. Минулого тижня знищили бронетехніку росіян, яка перебувала на відстані 25 кілометрів від нас. Також "розбираємо" на шматки й друзки позиції р*шистів. Прямими влучаннями знищуємо укриття та сховища", — каже артилерист Олександр, який до того працював на радянських Д-20, 2С19 та 2С1.

Військові особливо хвалять саме точність гаубиці, бо другим пострілом вже знищують ціль. Основними цілями стають російські мінометні групи, танки, артилерія та піхота ворога.

"Ворог не повинен ходити вільно нашою землею — це наше загальне головне правило. росіяни наступають — ми б’ємо по них, відступають — також б’ємо по них", — каже номер розрахунку Максим.

Нагадаємо, в ЗСУ назвали головне досягнення під час оборони Бахмута — найманці ПВК "Вагнер" були розбиті.

1 червня ЗМІ повідомили, що під Бахмутом загинув бойовий медик Євген Бешляга, в машину якого влучив ворожий снаряд.