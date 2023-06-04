Путин допустил ошибку Гитлера: Украина воспользуется ею в ближайшие месяцы, — аналитики

В 40-е годы гитлеровские войска прибегли к нерациональному решению, которое позволило восстановиться британским ВВС и повлияло на исход войны.

Во времена Второй Мировой войны нацистская Германия готовилась вторгнуться на территорию Британии, но для этого Адольфу Гитлеру вначале нужно было уничтожить Королевские воздушные силы. Об этом сообщает Sky News.

В ходе битвы за Британию островные ВВС оказались на коленях, однако Гитлер был вынужден ослабить хватку после того, как союзники принялись наносить удары по Германии. Так он переключился на атаки Лондона.

Это было нерациональное решение, которое позволило восстановиться британским ВВС, что повлияло на исход войны.

Британский военный аналитик Шон Белл допускает, что российский президент Владимир Путин — у которого не было непосредственного военного опыта — мог допустить ту же ошибку, перейдя на атаки украинской столицы.

Во время обстрелов Киев Россия задействует дальнобойные иранские дроны Shahed 136. Эти недорогие и простые системы летят на скорости 150 км и их несложно сбить, однако осколки все еще уносят жизни.

В атаках используются и баллистические ракеты. Но западные ПВО, такие как Patriot, оказались весьма кстати.

Зачем РФ тратит ракеты на невоенные цели?

Украинские военные возможности скрыты, рассредоточены и мобильные.

Технология определения цели с учетом времени предполагает получение спутниковых изображений и их последующий анализ военными аналитиками. И только после этого подразделения ПВО могут уничтожать цель.

Это сложная технология, которая предусматривает слаженную командную работу нескольких ведомств. Страны Запада инвестировали значительные средства в эту технологию. У России же таких систем нет, и она терроризирует гражданское население.

Путин хочет отомстить Зеленскому за храбрость и сопротивление, но, как и Гитлера в Битве за Британию, Путина захлестывают эмоции, которые идут впереди военной стратегии.

Баллистические ракеты — сложные системы, но Россия расходует быстрее, чем выпускает. Волны ракетных атак на Киев не дают какого-то военного преимущества — это просто действия рассерженного лидера, который пытается отомстить оппоненту.

Смещение внимания в сторону от венных целей — одна из слабостей российской военной машины, которой в ближайшие месяцы Украина может воспользоваться.

Напомним, что Евгений Пригожин опасается выпасть из информационного поля и стремится сгладить разгоревшийся конфликт с представителями Чечни, об этом сообщалось в сводке ISW от 3 июня.

Также сообщалось, что в ходе новой ракетной атаки ВС РФ по Украине был поврежден аэродром возле Кропивницкого.