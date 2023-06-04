Новая ракетная атака ВС РФ по Украине: поврежден аэродром возле Кропивницкого

Ночью, 4 июня, две российские ракеты не удалось сбить в небе над Украиной и они повредили оперативный аэродром.

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Спикер Воздушных Сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат во время телемарафона заявил о том, что ночью, в воскресенье, 4 июня, две вражеские ракеты, которые не удалось сбить силам ПВО, попали в оперативный аэродром возле Кропивницкого.

"Не все удается перехватить, но наши защитники неба и так совершают чудеса. Ночью было выпущено 6 ракет, но их могло быть намного больше. Также было выпущено 5 ударных дронов и они атаковали Сумскую область. Есть повреждения объектов инфраструктуры. Не все крылатые ракеты были уничтожены. Из 6 ракет уничтожены 4, но две, к сожалению, попали в оперативный аэродром вблизи Кропивницкого. О последствиях я не буду говорить по понятным причинам, но мы имеет такие реалии", — сообщил Игнат.

Также, согласно сообщению Воздушных Сил Вооруженных сил Украины, ночью удалось сбить 3 из пяти ударных российских дронов Shahed, которые были выпущены с территории Брянской области. Что касается крылатых ракет Х-101/Х-555, то они были выпущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря.

Также по информации представителя местных "властей", авиабазу оккупантов в Джанкое в ночь на 4 июня атаковал неизвестный БПЛА. Как пишут российские СМИ, беспилотник был сбит, но подробностей инцидента не оглашают.

Напоминаем, что по информации главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в ходе обстрела ВС РФ 3 июня пригорода Днепра пострадали 13 человек, трое из них — дети.