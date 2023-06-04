Авиабазу оккупантов в Джанкое атаковал неизвестный БПЛА: местные жалуются на войну (видео)

По информации представителя местных "властей", на территории полуострова был сбит дрон, в результате чего у некоторых жителей в домах повредились стекла.

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В ночь на 4 июня во временно оккупированном Крыму прозвучали новые взрывы. Представитель местных "властей" пожаловался на атаку БПЛА. ОБ этом сообщают российские СМИ.

Произошли взрывы в районе Джанкоя, рядом с которым и расположена авиабаза российских оккупантов, о чем сообщали местные Telegram-каналы. После этого также начала работать местная система ПВО.

Прокомментировал инцидент также "советник главы Крымского полуострова" Олег Крючков. Он утверждает, что в Джанкое был сбит беспилотник, но большими подробностями он не обладает.

"Беспилотник сбит в Джанкое в Крыму. В нескольких частных домах повреждены стекла", — говорится в сообщении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

Кроме того, местные жители записали видеоролик, на котором видно, что в Крыму действительно была тревожная ночь. Помимо взрывов от парня слышно лишь нецензурную лексику и жалобы на войну.

"Глава" Крыма Сергей Аксенов на момент публикации материала никак не прокомментировал ночной инцидент, но при этом поздравил граждан с Днем Святой Троицы.

В эфире телемарафона начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что Крым начал по-настоящему чувствовать, что является украинской территорией.

"Сезон продолжается. Крым должен чувствовать, что он Украина. Все, что мы посеяли, то мы и соберем", — говорится в сообщении.

Напомним, 3 июня российские оккупанты атаковали пригород Днепра. По информации главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в ходе обстрела Подгородного Днепровского района пострадали 13 человек, трое из них — дети.