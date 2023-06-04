Авіабазу окупантів у Джанкої атакував невідомий БПЛА: місцеві скаржаться на війну (відео)

За інформацією представника місцевої "влади", на території півострова був збитий дрон, внаслідок чого у деяких мешканців у будинках пошкодилося скло.

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У ніч проти 4 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали нові вибухи. Представник місцевої "влади" поскаржився на атаку БПЛА. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відбулися вибухи в районі Джанкоя, поряд з яким розташована авіабаза російських окупантів, про що повідомляли місцеві Telegram-канали. Після цього також почала працювати місцева система ППО.

Прокоментував інцидент також "радник голови Кримського півострова" Олег Крючков. Він стверджує, що в Джанкої був збитий безпілотник, але бiльше подробиць він не має.

"Безпілотник збитий у Джанкої в Криму. У кількох приватних будинках пошкоджено шибки", — йдеться в повідомленні, яке він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Крім того, місцеві жителі записали відеоролик, на якому видно, що у Криму справді була тривожна ніч. Крім вибухів від хлопця чути лише нецензурну лексику та скарги на війну.

"Глава" Криму Сергій Аксьонов на момент публікації матеріалу ніяк не прокоментував нічний інцидент, але при цьому привітав громадян із Днем Святої Трійці.

В ефірі телемарафону начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк наголосила, що Крим почав по-справжньому відчувати, що є українською територією.

"Сезон триває. Крим має відчувати, що він Україна. Все, що ми посіяли, то ми й зберемо", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 червня російські окупанти атакували передмістя Дніпра. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, під час обстрілу Підгородного Дніпровського району постраждали 13 людей, троє з них – діти.