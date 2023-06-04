Превратили в металлолом: артиллеристы 26 бригады ВСУ уничтожили гаубицу "Мста-Б" (видео)

Российские захватчики организовали позиции для артиллерийской системы в густой растительности, но установка была ликвидирована подразделением Вооруженных сил Украины.

Бойцы 26-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича отличились успешными действиями на фронте, ликвидировав гаубицу 2А65 "Мста-Б". Об этом сообщили 4 июня в Facebook подразделении.

Российские захватчики организовали позиции для артиллерийской системы среди густой растительности. Они установили гаубицу в надежде, что их не заметят.

Украинские защитники зафиксировали активность оккупантов и открыли огонь. После серии выстрелов артиллерия Вооруженных сил Украины ликвидировала установку.

Уничтожение гаубиц "Мста-Б" ВС РФ во время войны

Гаубицы "Мста-Б", являющиеся одними из самых массовых артиллерийских систем в российских войсках, регулярно уничтожаются Силами обороны Украины. Так, бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова применили пушку M777 ("три топора") и попали в гаубицу 2А65 "Мста-Б". Кроме того, произошло и уничтожение двух вражеских БТР-82.

Также ВСУ уничтожили несколько единиц техники врага и склады с боеприпасами 30 мая. В течение суток повреждены и ликвидированы 9 единиц военной техники российских оккупантов. В частности, ликвидированы танк и 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", а также комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

В районе Бахмута бойцы ВСУ уничтожили гаубицу российских войск "Мста-Б". Ликвидация вражеской артиллерии произошла вблизи города на территории Донецкой области, долгое время остается самой горячей точкой российско-украинской войны. Прицельным огнем гаубица захватчиков "Мста-Б" превращена в металлолом.

Напомним, 3 июня бойцы СБУ и ВСУ уничтожили более 90 единиц техники РФ. Комплекс "Тор-2М" пытался сбить украинский дрон-камикадзе, но благодаря мастерству оператора вышло наоборот. Контрразведчики уничтожили несколько вражеских танков и БМП, а также станцию РЭБ.