Бойцы РДК и ЛСР вызвали губернатора Белгородской области Гладкова на переговоры (видео)

По словам добровольцев, пришло время поговорить о том, какое будущее ждет РФ. В обмен на разговор бойцы обещают отдать двух пленных российских военных.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" предложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову начать мирные переговоры без оружия. Об этом сообщает пресс-служба формирования 4 июня.

По словам добровольцев, они готовы в качестве "жеста доброй воли" отдать российских военных, которых им удалось взять в плен. Взамен они требуют лишь поговорить лично с Вячеславом Гладковым. Вместе они планируют обсудить сложную ситуацию в Белгородской области, про будущее региона, а также о том, какой будет Российская Федерация.

Обязательное условие, чтобы губернатор прибыл на встречу без оружия.

"Приезжайте на машине скорой помощи лично, в сопровождении водителя без оружия. Я приду лично с представителем ЛСР и пленными. Совсем недавно вы получили орден мужества, так что проявите настоящее гражданское мужество", — говорится в сообщении.

Встреча должна состояться до 17:00 по местному времени. Бойцы РДК и ЛСР готовы будут отдать двух пленных, поэтому решение лишь за губернатором.

"Поэтому сегодня до 17:00 у вас есть возможность пообщаться без оружия и забрать домой двух граждан России, простых солдат, которых вы и ваше политическое руководство отправило на эту бойню. До встречи!" – говорится в сообщении.

Напомним, 3 июня сообщалось, что РДК и ЛСР в Белгородской области использовали западную технику. Такое мнение выразили журналисты издания The Wahsington Post.

Также 3 июня добровольцы из РДК заявили о новом рейде на территорию России. Бойцы рассказали, что постараются закрепиться в районах, где местная власть сбежала, а люди покинули свои дома.