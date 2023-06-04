Генерал Залужный наградил офицера из Финляндии нагрудным знаком за помощь ВСУ

Финский офицер, имя которого не называется, был награжден нагрудным знаком "За содействие армии".

Офицер Службы тыла Сил обороны Финляндии получил награду от главнокомандующего Вооруженных сил Украины, генерала Валерия Залужного. Имя и должность офицера не раскрывается из соображений безопасности, но он был награжден знаком "За содействие армии". Об этом сообщает издание Hufvudstadsbladet.

Дата была выбрана неслучайно. Финн получил награду сегодня, когда в его стране отмечается День флага Сил обороны Финляндии. Он стал первым в своей стране, кто был удостоен этой награды. И дал журналистам короткое интервью.

"Это огромная честь, эта награда для меня очень много значит. Для меня большая честь получить знак отличия. Я не ожидал, что меня заметят из-за того уровня, на котором я работаю. В то же время я понимаю, что награда предназначена для всех, кто работал с поддержкой Украины в рамках нашей оборонной логистики. Логистическая поддержка всегда означает сотрудничество между многими сторонами как в Финляндии, так и за ее пределами", — сказал офицер.

Он сообщил, что работает в логистике, и самым положительным моментом была высокая мотивация всех, кто занимается задачами, которые выполняются на международном уровне. Офицер пошутил, что хоть нагрузка и большая, но никто не жалуется.

По его словам, сотрудничество с Украиной получилось очень продуктивным. По его словам, украинцы невероятно находчивы и обладают чрезвычайно хорошей способностью находить решения проблем.

"Украинцы благодарны за поддержку, которую мы оказываем, но они в равной степени благодарны всем странам, которые оказывают поддержку, независимо от размера или ценности", — отметил военный.

По его словам, он очень гордится, что финны, как нация смогли внести свой вклад в борьбу Украины за выживание.

"Не могу сказать, что я счастлив из-за ситуации со многими человеческими смертями, но я благодарен за возможность делать значимую работу", — знак отличия, которым Залужный отметил офицера, представляет собой Деву Марию, две сабли и венок из дубовых листьев.

Напомним, ранее Финляндия направила в Украину новый пакет военной помощи, включающий, в частности, боеприпасы и зенитное вооружение. Стоимость нового пакета в правительстве оценили в 109 миллионов евро. Финская власть отметила, что поддержка и в дальнейшем будет продолжаться.

А также в Финляндии показали проект грандиозного забора, которым собираются отгородиться от России. Его высота – 4 метра, а сверху будет колючая проволока.