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Военный Фокус

Бойцы ЛСР и РДК рассказали, что теперь сделают со взятыми в плен военными ВС РФ (видео)

Фото: Скриншот | Бойцы РДК и ЛСР показали пленных бойцов ВС РФ

Количество пленных бойцов заметно увеличилось, но губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков так и не приехал на назначенную встречу, чтобы забрать их.

Взятых в плен в Белгородской области солдат ВС РФ "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" передадут в украинский обменный фонд, о чем они сообщили в видеообращении после того, как губернатор Вячеслав Гладков не приехал на ранее озвученную встречу, чтобы забрать военнослужащих.

"Как мы и ожидали, господин Гладков не посчитал нужным, не нашел в себе мужества обменять свое драгоценное время на жизни и свободу, как он успел выразиться "наших пацанов". Вот те самые "наши пацаны", которых господин Гладков убил нашими руками в своем видео". Как вы успели заметить…, ваших пацанов в нашем плену стало гораздо больше", – говорит один из представителей РДК и ЛСР.

Второй добавил, что пленные мужчины не по своей воле взяли в руки оружие:

"Скоро до них дойдет вся подлость и несправедливость развязанной Путиным войны. Тогда, возможно, в ближайшем будущем, они встанут в наши ряды, ряды тех, кто освободит Россию от путинской диктатуры".

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Во время обращения было упомянуто, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожинвызвался пойти на поставленные условия. Он заявил, что готов вместо Гладкова прислать одного из своих высокопоставленных заместителей, а также сообщил, что может лично встретиться с президентом Зеленским.

"Вы, господин Гладков, условия нам больше не диктуете. Также хочу отметить, что раз губернатор не контролирует ситуацию в регионе, не знает, сколько пацанов находится в нашем плену, мы будем общаться с теми, кто принимает решения в Москве. Судьбу этих парней мы уже решили. Они будут переданы украинской стороне для процедуры обмена", – заявили военные.

Сначала Гладков выражал готовность встретиться с бойцами РДК и легиона "Свобода России", которые ранее предложили ему встретиться в храме в Новой Таволжанке в обмен на двух российских военных, взятых в плен.

Губернатор заявил, что увидел видеообращение, назвал бойцов РДК и легиона "Свобода России" "подлецами, негодяями, убийцами и фашистами" и сообщил, что сейчас идет бой в Новой Таволжанке. Он поставил свои условия относительно встречи, однако она так и не состоялась.

Ранее Фокус писал, что РДК и ЛСР в Белгородской области использовали западную технику.