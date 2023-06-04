Бойцы ЛСР и РДК рассказали, что теперь сделают со взятыми в плен военными ВС РФ (видео)

Количество пленных бойцов заметно увеличилось, но губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков так и не приехал на назначенную встречу, чтобы забрать их.

Взятых в плен в Белгородской области солдат ВС РФ "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" передадут в украинский обменный фонд, о чем они сообщили в видеообращении после того, как губернатор Вячеслав Гладков не приехал на ранее озвученную встречу, чтобы забрать военнослужащих.

"Как мы и ожидали, господин Гладков не посчитал нужным, не нашел в себе мужества обменять свое драгоценное время на жизни и свободу, как он успел выразиться "наших пацанов". Вот те самые "наши пацаны", которых господин Гладков убил нашими руками в своем видео". Как вы успели заметить…, ваших пацанов в нашем плену стало гораздо больше", – говорит один из представителей РДК и ЛСР.

Второй добавил, что пленные мужчины не по своей воле взяли в руки оружие:

"Скоро до них дойдет вся подлость и несправедливость развязанной Путиным войны. Тогда, возможно, в ближайшем будущем, они встанут в наши ряды, ряды тех, кто освободит Россию от путинской диктатуры".

Во время обращения было упомянуто, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожинвызвался пойти на поставленные условия. Он заявил, что готов вместо Гладкова прислать одного из своих высокопоставленных заместителей, а также сообщил, что может лично встретиться с президентом Зеленским.

"Вы, господин Гладков, условия нам больше не диктуете. Также хочу отметить, что раз губернатор не контролирует ситуацию в регионе, не знает, сколько пацанов находится в нашем плену, мы будем общаться с теми, кто принимает решения в Москве. Судьбу этих парней мы уже решили. Они будут переданы украинской стороне для процедуры обмена", – заявили военные.

Сначала Гладков выражал готовность встретиться с бойцами РДК и легиона "Свобода России", которые ранее предложили ему встретиться в храме в Новой Таволжанке в обмен на двух российских военных, взятых в плен.

Губернатор заявил, что увидел видеообращение, назвал бойцов РДК и легиона "Свобода России" "подлецами, негодяями, убийцами и фашистами" и сообщил, что сейчас идет бой в Новой Таволжанке. Он поставил свои условия относительно встречи, однако она так и не состоялась.

Ранее Фокус писал, что РДК и ЛСР в Белгородской области использовали западную технику.