Губернатор Белгородской области РФ согласился встретиться с бойцами РДК и ЛСР

Вячеслав Гладков заявил, что встретится с бойцами РДК в течение ближайшего часа, но при этом уточнил, что в Новой Таволжанке идет бой.

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Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области России записал обращение, в котором заявил, что согласен встретиться с бойцами РДК и легиона "Свобода России", которые ранее предложили ему встретиться в храме в Новой Таволжанке в обмен на двух российских военных, взятых в плен.

Напомним, Новая Таволжанка – это село в Шебекинском районе Белгородской области. И два дня назад бойцы РДР и ЛСР постили видео боя оттуда с российским военными.

Гладков заявил, что увидел видеобращение, назвал бойцов РДК и легиона "Свобода России" "подлецами, негодяями, убийцами и фашистами" и заявил, что сейчас идет бой в Новой Таволжанке.

После он выразил надежду, что "все ДРГ будут уничтожены", а потом все-таки согласился встретится, но не в назначенном месте.

Обращение Гладкова

"Единственное, что меня останавливает от переговоров с ними, это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили, как бы тяжело мне это ни было говорить, но если они живые, то с 17.00 до 18.00 — МАПП "Шебекино". Все", — заявил Гладков.

Напомним, предложение РДК и ЛСР звучало так:

"Если вы сегодня до 17:00 явитесь в храм в Новой Таволжанке, мы, в качестве жеста доброй воли, как принято говорить у нас на родине, обменяем этих двух пленных просто на возможность пообщаться с вами о судьбе России, ненужной кровопролитной войне, которая ведется уже полтора года, а теперь ведется и на территории вашей Белгородской области. Поэтому сегодня до 17:00 у вас есть возможность пообщаться без оружия и забрать домой двух граждан РФ, простых солдат, которых вы и ваше политическое руководство отправило на эту бойню".

Так что, судя по сообщению Гладкова, предложение добровольцев о месте встречи он не принял.

Обращение РДК и ЛСВ

До Гладкова командиру "Русского добровольческого корпуса" Денису Никитину ответил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Он заявил, что готов вместо Гладкова прислать одного из своих высокопоставленных заместителей. А также сообщил, что готов лично встретиться с президентом Зеленским.

"Денис, если никто не приедет в определенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать. Если приедет на это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам", — сказал Пригожин.

Напомним, сегодня, 4 июня, российские добровольцы заявили о том, что они заходят в пригород Шебекино в Белгородской области РФ. В подтверждение Легион "Свобода России" показал новые видео боев с российскими военными на территории Белгородской области вблизи Шебекино.

А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о этих событиях, отметив, что происходящее внутри Российской Федерации можно рассматривать как конец эпохи "путинской стабильности".