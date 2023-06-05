ВСУ пошли в наступление: Минобороны РФ рассказало о крупных атаках на пяти участках фронта

Оккупанты якобы вели бои с 23-й и 31-й механизированными бригадами армии Украины на Южно-Донецком направлении. Российские чиновники уже "нарисовали" потери ВСУ — 250 человек личного состава.

Вооруженные силы Украины утром 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщило в Telegram утром 5 июня Министерство обороны России.

В бой, по данным оккупантов, ввели 23-ю и 31-ю механизированные бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего ВСУ задействовали 6 механизированных и 2 танковых батальона, отметило министерство.

"Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел", — утверждают военные чиновники.

Восточная группировка захватчиков якобы нанесла точные удары. А потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три БМП и 21 боевая бронемашина, добавило Минобороны.

В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится об обстрелах и отражении атак врага на указанном направлении.

Напомним, что 4 июня появилось видео уничтожения позиций россиян возле Бахмута танками 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Скопление врага украинские военніе заметили в густой растительности.

Генерал-майор Сергей Кривонос, бывший заместитель секретаря СНБО, 31 мая заявил о больших потерях в рядах ВСУ во время контрнаступления, если у них не будет достаточного количества авиатехники. Силы армии России, как указал военный, нельзя недооценивать.