Неизвестные БПЛА атаковали Калужскую область: дроны упали на трассе "Украина" (фото)

По словам водителя-дальнобойщика, который видел падение беспилотных летальных аппаратов своими глазами, дроны пытались атаковать фургончик. Машина ехала по трассе с Белгородской области.

На трассе М3 "Украина" в Калужской области (РФ) утром 5 июня упали два беспилотника. Об этом сообщает российский телеграм-канал SHOT.

По информации медиа, беспилотные летальные аппараты рухнули на 283 и на 299 км трассы. Однако беспилотные летальные аппараты не детонировали и не разорвались.

На опубликованных кадрах можно увидеть детали упавших беспилотников. Один из них лежит на самой обочине дороги. По трассе в это время проезжают автомобили.

Журналисты медиа также пообщались с дальнобойщиком, который рассказал детали о падении БПЛА.

"Фургончик ехал из Брянска, над ними пролетел БПЛА. Он не сдетонировал, не взорвался, ничего. Мы не подходили к нему близко. Кто его знает, что там. Потом еще один дрон упал недалеко от моста", — рассказал мужчина.

Также росСМИ пишут о том, что беспилотники, упавшие в Калужской области, внешне похожи на те БПЛА, которые несколько дней назад атаковали Москву.

Напомним, 5 июня СМИ писали о том, что в Белгородской области в результате атаки БПЛА загорелся энергообъект. По данным российских медиа, пожар произошел на подстанции вблизи пункта Болховец. Инцидент с беспилотником подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Также 30 мая стало известно, что новые БПЛА, которыми украинские военные атаковали Москву, стоят $200 тысяч. Беспилотники построены по аэродинамической схеме "утка" и могут нести кумулятивные заряды КЗ-6.