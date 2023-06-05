Бои под Шебекино: бойцы РДК и ЛСР проникли в Новую Таволжанку по реке Северский Донец

Российские паблики сообщают, что 20 добровольцев заняли три дома в населенном пункте, после чего начался бой с подразделениями Минобороны РФ.

Бойцы легиона "Свобода России" (ЛСР) и "Русского добровольческого корпуса" (РДК) 4 июня на трех плавсредствах высадились на пляже и проникли в населенный пункт Новая Таволжанка Белгородской области в районе улицы Песчаная. Всего в операции участвовали 20 человек, сообщает канал Baza.

После высадки бойцам ЛСР и РДК удалось занять три дома, но спустя время они были заблокированы. Через некоторое время подошли российские подразделения ВС РФ и начался бой.

"Около 17 часов начался бой, во время которого группа была вытеснена на территорию Украины", — говорится в сообщении.

Новая Таволжанка. Место высадки добровольцев в районе пляжа по улице Песчаная

При этом Министерство обороны РФ сообщило, что сотрудниками ФСБ была выявлена попытка проникновения добровольцев в Новую Таволжанку через реку. Но по бойцам был нанесен артиллерийский удар, и они были вынуждены отойти.

На канале РДК было опубликовано видео, в комментарии к которому сказано, что передовая штурмовая группа РДК и ЛСР зашла с боями в пригород Шебекино.

Напомним, согласно данным интерактивной карты DeepStateMAP в результате рейдов бойцов РДК и ЛСР на территории Белгородской области могла образоваться "серая зона" площадью 10 кв. км. Аналитики отметили, что это результат неудачных попытки ВС РФ отразить атаки даже после передислокации дополнительных сил Минобороны.

Бывший главарь пророссийских боевиков Игорь Стрелков (Гиркин) раскритиковал реакцию российских властей на ситуацию в Белгородской области. По его словам, им не удалось предотвратить превращение части региона в поле боя, а подразделения Минобороны РФ вынуждены действовать по правилам, навязанным бойцами РДК и ЛСР.