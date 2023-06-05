Украинские OSINT-аналитики установили автора российского канала Fighterbomber (фото)

Как утверждают аналитики, автором телеграм-канала является капитан ВС РФ Илья Туманов, по меньшей мере до 2020 года являвшийся помощником штурмана истребителя-бомбардировщика Су-34.

Аналитики "OSINT Пчелы" идентифицировали автора российского телеграм-канала Fighterbomber, активно выступающего за так называемую "СВО". Об этом сообщается в телеграм-канале осинтеров.

Российский телеграм-канал, как удалось установить аналитикам, ведет капитан Вооруженных сил РФ Илья Туманов, зарегистрированный в Воронеже. Его псевдо "Сон". Аналитикам стало известно, что как минимум до начала 2020 года Туманов служил на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже. Он был помощником штурмана эскадрильи на истребителе-бомбардировщике Су-34.

Данные летчика Ильи Туманова

Также Илья Туманов воевал в Сирии. При этом он судился с воинской частью, потому что в 2019 году его якобы не обеспечили жильем и питанием во время командно-штабных учений в Сирии. Захват военного – страйкбол.

Судебный иск Туманова

Ведет телеграм-канал Туманов вместе с Натальей Ямиловой. Она продает мерч через собственное частное предприятие. У Натальи есть три зарегистрированных адреса проживания в Московской области, а также в Красногородском районе.

Напомним, 13 мая в телеграм-каналах сообщили, что 3 самолета и вертолет сбил украинский ЗРК Patriot.

5 июня актер Никита Джигурда опубликовал видео из оккупированного Донбасса.