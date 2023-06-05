"Драпают по тихому": ВСУ захватили часть Берховки под Бахмутом, — Пригожин (карта)

По словам главы ЧВК "Вагнер", недавно ВС РФ перегруппировывались в этом населенном пункте, но украинские защитники заставили их отступать.

Евгений Пригожин, основатель частной военной компании "Вагнер", объявил, что Вооруженные Силы Украины захватили часть населенного пункта Берховка, расположенного под Бахмутом Донецкой области. Российские войска, по его словам, начали покидать эту территорию. Сообщение Пригожина в понедельник, 5 июня, опубликовала пресс-служба бизнесмена.

Фото: deepstatemap.live

Пригожин подчеркнул, что во время перегруппировки и размещения российских военных вдоль Берховского водохранилища, Генеральный штаб и министр обороны России Сергей Шойгу обещали защитить населенный пункт Берховка, так как эта позиция была важной и стратегически выгодной. Однако сейчас часть Берховки уже потеряна, и российские войска тихо отступают.

Пригожин обратился к Шойгу и главнокомандующему Вооруженными Силами России Валерию Герасимову с призывом поехать на фронт. В своем призыве Пригожин также заявил, что они смогут справиться с этой задачей, а если нет, то умрут как герои.

"Сейчас часть населенного пункта Берховка уже утеряна, драпают войска потихонечку. Позор! Шойгу, Герасимов, призываю вас, приезжайте на фронт, поднимите с пистолетами армию, чтоб вперед шли. Давайте, вы сможете! А если не сможете, умрете героями", — заявил Пригожин.

Напомним, 4 июня сообщалось что российские военные по приказу своих командиров открыли огонь по наемникам ЧВК "Вагнер", которые покидали позиции под Бахмутом.

На следующий день, 5 июня, стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен офицера российских войск Романа Веневитина, командира 72-й бригады ВС РФ. По словам Пригожина, именно Веневитин дал приказ открыть огонь по "вагнеровцам".