Штурмовики 25-й Сичеславской бригады показали подготовку к бою (видео)

Тренировка украинских ДШВ отличается от обучения российских захватчиков качеством, заменяющим количество.

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ежедневно отрабатывают навыки на полигонах, чтобы впоследствии применить их в боях с российскими захватчиками. Видео подготовки опубликовало на YouTube Военное телевидение Украины.

Защитники рассказали, что десантники всегда тренируются быть первыми и эффективно выполнять задачи. Воины показали, как нужно совершать действия, которые помогут выбить противника и удержать позиции.

Условия максимально приближены к боевым. Пехоту прикрывает техника.

"Прикрывая друг друга работаем "двойками" преимущественно. Впоследствии и выдвигаемся к окопам противника", — объяснил военнослужащий Назар.

Во время тренировки командиры усложняют задачу. Бойцы преодолевают маршрут несколько раз. Такие интенсивные учения позволяют выжить на поле бои уже в реальных условиях.

Воины рассказали, что тренировка украинских ДШВ отличается от обучения российских захватчиков. Украинские бойцы предпочитают улучшение уровня качества, а не количества.

Напомним, 30 мая ВСУ показали тренировки десантников. На полигонах оттачивается мастерство каждого военнослужащего и сноровка действий в составе подразделения, что впоследствии позволяет успешно выполнять задачи во время наступательных операций. В 46-й отдельной аэромобильной бригаде ДШВ объяснили, что будни десантников — это постоянные тренировки, полевые выходы, учебные стрельбы и длительные марш-броски. Также бойцы получают тактическую подготовку и отрабатывают навыки для проведения штурмовых действий.

Также 23 мая бойцы ГУР рассказали о тренировках перед контрнаступлением. Боец с позывным "Титан" отметил, что к 2022 году в отряды специального назначения ГУР было практически невозможно попасть, но теперь, когда идет полномасштабная война с Россией, требования смягчились.