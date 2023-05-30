Полевые выходы и марш-броски: ВСУ показали тренировку десантников (фото)

На полигонах оттачивается мастерство каждого военнослужащего и сноровка действий в составе подразделения, что впоследствии позволяет успешно выполнять задачи во время наступательных операций.

Related video

Украинские десантники регулярно тренируются и усовершенствуют профессиональные навыки. В Facebook 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины опубликовали соответствующие фото учений.

В сообщении говорится, что будни десантников это постоянные тренировки, полевые выходы, учебные стрельбы и длительные марш-броски. Также бойцы получают подготовку тактической подготовки и отрабатывают умения для проведения штурмовых действий.

На полигонах оттачивается мастерство каждого военнослужащего и ловкость действий в составе подразделения. Каждый защитник получает подходящие навыки для участия в боях. Это позже позволяет выполнить задачи и спасти самих бойцов.

"Так десантники учатся побеждать!", – говорится в сообщении.

Напомним, 29 мая бойцы Вооруженных сил Украины показали, как уничтожили гаубицу российских оккупантов "Мста-Б". Защитники прицельным огнем смогли ликвидировать вражескую артиллерию. Ликвидация вражеской артиллерии произошла вблизи города в Донецкой области, который долгое время остается самой горячей точкой российско-украинской войны.

Также 27 мая войска специального назначения Украины уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "Град" в районе Бахмута с помощью дронов-камикадзе "Пегас". Артиллеристы российских войск обстреляли позиции украинских войск из реактивной системы "Град", после чего попытались уехать и скрыться. Однако аэроразведка быстро выследила захватчиков. Впоследствии спецназовцы запустили беспилотник "Пегас", закупленный правительством в рамках проекта "Армия дронов".

В соцсети 15 мая показали, как ДШВ ВСУ используют бронированный PPV Mastiff во время операций. Британская патрульная машина PPV Mastiff с пулеметами от 7,62 мм и 40 мм автоматическим гранатометом была задействована бойцами 46-й отдельной аэромобильной бригады. Броня техники способна выдерживать попадание мин и самодельной взрывчатки, что позволяет спасти жизнь бойцам.