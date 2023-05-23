Скоро могут оказаться на поле боя: бойцы ГУР рассказали о тренировках перед контрнаступлением

Как рассказал боец с позывным "Титан", до 2022 года в отряды специального назначения ГУР было практически невозможно попасть. Но теперь, когда идет полномасштабная война с Россией, требования смягчили.

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Далеко от линии фронта солдаты ГУР тренируются перед грядущим контрнаступлением. Они учатся бросать гранаты, а также стрелять. У многих нет боевого опыта, однако командование хочет превратить всех в элиту. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

По словам журналистов, украинское военное командование готовит примерно 20 бригад для контрнаступления. Они должны будут пойти в атаку на российские силы, которые, как предполагается, будут сильно истощены битвой за Бахмут.

"Мы получили приказ быть готовыми к выступлению в любой момент", — сказал командир спецназа ГУР, чье имя не называется, но известен позывной "Титан".

Отмечается, что для некоторых членов его батальона будущее наступление будет первой операцией. "Титан" рассказал, что до 2022 года в отряды специального назначения ГУР было практически невозможно попасть. Но теперь, когда идет полномасштабная война с Россией, требования смягчили.

По его словам, даже сейчас желающие проходят множество тестов, включая как на физические способности, так и на умственную деятельность.

"В разгар войны все понимают, что вскоре могут оказаться на поле боя", — сказал "Титан".

Издание пишет, что в прошлом году батальон под названием "Артан" принимал участие в операции по освобождению Харьковской области. Некоторые бойцы воевали за Бахмут. Однако в этом году большинство тренировались. Бойцы вооружены лучшим снаряжением, включая телевизоры, пистолеты Glock 17 и винтовки М4.

Сообщается, что в обычный учебный день бойцы производят по 400 выстрелов. Инструкторы дают каждому индивидуальные инструкции.

Командир взвода с позывным "Пейн" рассказал, что пытается научить бойцов тому, чтобы они убивали врагов механически.

"Это наша работа", — сказал он.

Напомним, что издание WP сообщило, что Украина тренирует подразделения для форсирования Днепра. По словам генерала Михаила Драпатого, на левом берегу Днепра находится около 40 000 российских военнослужащих. Силам обороны придется отодвинуть россиян примерно на 9,5 километров от берега, чтобы у них появилась возможность закрепиться.