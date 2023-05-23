Незабаром можуть опинитися на полі бою: бійці ГУР розповіли про тренування перед контрнаступом

Як розповів боєць із позивним "Титан", до 2022 року до загонів спеціального призначення ГУР було практично неможливо потрапити. Але тепер, коли триває повномасштабна війна з Росією, вимоги пом'якшили.

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Далеко від лінії фронту солдати ГУР тренуються перед майбутнім контрнаступом. Вони навчаються кидати гранати, а також стріляти. У багатьох немає бойового досвіду, проте командування хоче перетворити всіх на еліту. Про це пише видання The Wall Street Journal.

За словами журналістів, українське військове командування готує приблизно 20 бригад для контрнаступу. Вони повинні будуть піти в атаку на російські сили, які, як передбачається, будуть виснажені битвою за Бахмут.

"Ми отримали наказ бути готовими до виступу будь-якої миті", — сказав командир спецпідрозділу ГУР, чиє ім'я не називається, але відомий позивний "Титан".

Наголошується, що для деяких членів його батальйону майбутній наступ буде першою операцією. "Титан" розповів, що до 2022 року до загонів спеціального призначення ГУР було практично неможливо потрапити. Але тепер, коли триває повномасштабна війна з Росією, вимоги пом'якшили.

За його словами, навіть зараз охочі проходять безліч тестів, включаючи як фізичні здібності, так і розумову діяльність.

"У розпал війни всі розуміють, що незабаром можуть опинитися на полі бою", — сказав Титан.

Видання пише, що торік батальйон під назвою "Артан" брав участь в операції зі звільнення Харківської області. Деякі бійці воювали за Бахмута. Проте цього року більшість тренувалася. Бійці озброєні найкращим спорядженням, включаючи телевізори, пістолети Glock 17 та гвинтівки М4.

Повідомляється, що у звичайний навчальний день бійці роблять по 400 пострілів. Інструктори надають кожному індивідуальні інструкції.

Командир взводу з позивним Пейн розповів, що намагається навчити бійців тому, щоб вони вбивали ворогів механічно.

"Це наша робота", — сказав він.

Нагадаємо, що видання WP повідомило, що Україна тренує підрозділи для форсування Дніпра. За словами генерала Михайла Драпатого, на лівому березі Дніпра знаходиться близько 40 тисяч російських військовослужбовців. Силам оборони доведеться відсунути росіян приблизно на 9,5 кілометрів від берега, щоб з'явилася можливість закріпитися.