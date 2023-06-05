"Нечего добавить": Песков прокомментировал контрнаступление ВСУ

Журналисты хотели узнать у спикера Путина, как в Кремле отреагировали на начинающееся контрнаступление ВСУ. Песков ответил, что ему нечего добавить после комментария Минобороны РФ по поводу "сложившейся на фронте ситуации".

Спикер президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов о контрнаступлении украинских военных. Об этом 5 июня написало ТАСС.

Во время беседы с журналистами пресс-секретарю Владимира Путина задали вопрос, который касался контрнаступления ВСУ. Представителей медиа интересовало, знают ли об оживленности на фронте в Кремле. Также журналисты хотели узнать, отреагировал ли на информацию о контрнаступлении ВСУ сам лидер РФ.

"Это связано с ходом СВО (специальной военной операции, которой Кремль называет войну в Украине, — ред.). Поэтому здесь абсолютная прерогатива у министерства обороны. Вы видели сегодняшнее заявление, которое было сделано ведомством", — сказал Песков.

Таким образом он переадресовал вопросы медийщиков к представителям профильного министерства.

Кроме того спикер Владимира Путина сказал о том, что и заявление Минобороны РФ по поводу контрнаступления в Украине он комментировать не будет.

"По заявлению ведомства мне нечего добавить", — сказал Песков.

Напомним, 5 июня СтратКом предупредил о новой психологической спецоперации РФ. Вражеские пропагандисты, по данным командования, будут распространять старые фото и видео с подбитой техникой и погибшими. Целью ИПСО относительно "начавшегося контрнаступления" считают деморализацию украинцев.

А 4 июня СМИ писали о том, что у Байдена рассказали, чего ждать от контрнаступления ВСУ. Помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан считает, что основная задача ВСУ на сегодня — достичь максимально возможного прогресса на поле боя.