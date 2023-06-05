"Нечего добавить": Песков прокомментировал контрнаступление ВСУ

Журналисты хотели узнать у спикера Путина, как в Кремле отреагировали на начинающееся контрнаступление ВСУ. Песков ответил, что ему нечего добавить после комментария Минобороны РФ по поводу "сложившейся на фронте ситуации".

Related video

Спикер президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов о контрнаступлении украинских военных. Об этом 5 июня написало ТАСС.

Во время беседы с журналистами пресс-секретарю Владимира Путина задали вопрос, который касался контрнаступления ВСУ. Представителей медиа интересовало, знают ли об оживленности на фронте в Кремле. Также журналисты хотели узнать, отреагировал ли на информацию о контрнаступлении ВСУ сам лидер РФ.

"Это связано с ходом СВО (специальной военной операции, которой Кремль называет войну в Украине, — ред.). Поэтому здесь абсолютная прерогатива у министерства обороны. Вы видели сегодняшнее заявление, которое было сделано ведомством", — сказал Песков.

Таким образом он переадресовал вопросы медийщиков к представителям профильного министерства.

Кроме того спикер Владимира Путина сказал о том, что и заявление Минобороны РФ по поводу контрнаступления в Украине он комментировать не будет.

"По заявлению ведомства мне нечего добавить", — сказал Песков.

Напомним, 5 июня СтратКом предупредил о новой психологической спецоперации РФ. Вражеские пропагандисты, по данным командования, будут распространять старые фото и видео с подбитой техникой и погибшими. Целью ИПСО относительно "начавшегося контрнаступления" считают деморализацию украинцев.

А 4 июня СМИ писали о том, что у Байдена рассказали, чего ждать от контрнаступления ВСУ. Помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан считает, что основная задача ВСУ на сегодня — достичь максимально возможного прогресса на поле боя.