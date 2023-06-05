"Нічого додати": Пєсков прокоментував контрнаступ ЗСУ

Журналісти хотіли дізнатися у спікера Путіна, як у Кремлі відреагували на контрнаступ ЗСУ, що починається. Пєсков відповів, що йому нема чого додати після коментаря Міноборони РФ з приводу "ситуації, що склалася на фронті".

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Спікер президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував питання журналістів про контрнаступ українських військових. Про це 5 червня написало ТАСС.

Під час бесіди з журналістами прессекретарю Володимира Путіна поставили питання, яке стосувалося контрнаступу ЗСУ. Представників медіа цікавило, чи знають про пожвавлення на фронті у Кремлі. Також журналісти хотіли дізнатися, чи відреагував на інформацію про контрнаступ ЗСУ сам лідер РФ.

"Це пов'язано з ходом СВО (спеціальної військової операції, котрою Кремль називає війну в Україні, — ред.). Тому тут абсолютна прерогатива у міністерства оборони. Ви бачили сьогоднішню заяву, яку зробило відомство", — сказав Пєсков.

У такий спосіб він переадресував питання медійників до представників профільного міністерства.

Крім того, спікер Володимира Путіна сказав про те, що і заяву Міноборони РФ з приводу контрнаступу в Україні він не коментуватиме.

"По заяві відомства мені нема чого додати", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, 5 червня СтратКом попередив про нову психологічну спецоперацію РФ. Ворожі пропагандисти, за даними командування, розповсюджуватимуть старі фото та відео з підбитою технікою та загиблими. Метою ІПСО щодо "початого контрнаступу" вважають деморалізацію українців.

А 4 червня ЗМІ писали про те, що у Байдена розповіли, чого чекати від контрнаступу ЗСУ. Помічник американського лідера з нацбезпеки Джейк Салліван вважає, що основне завдання ЗСУ на сьогодні досягти максимально можливого прогресу на полі бою.