Украина может согласиться на посредничество Китая в переговорах: Резников назвал условия

По словам министра обороны, Пекин как "старший брат", может заставить Москву полностью вывести российские войска с оккупированных украинских территорий.

Министр обороны Украины Алексей Резников озвучил условия, при которых Киев согласится на посредничество Пекина в мирных переговорах относительно окончания войны. В интервью изданию The Straigts Times, опубликованном 5 мая, глава оборонного ведомства заявил, что Украина готова принять Китай в качестве посредника, если он, как "старший брат" заставит РФ уйти со всех захваченных территорий.

По словам Резникова, Украина должна получить доказательства того, что Россия способна к мирному сосуществованию и первым сигналом к этому — полное освобождение украинских территорий. И если Пекин будет содействовать такому шагу, то украинская стороны согласится на посредничество Китая в мирных переговорах.

"Я считаю, что Китай стал старшим братом, а Россия — младшим. Старший брат может убедить младшего остановить эту кровавую войну", — сказал Резников, добавив при этом, что на это можно лишь надеяться.

Министр отметил, что только в таком случае Киев будет считать, что этот переговорщик имеет влияние на Москву, в противном случае украинская сторона даже не будет тратить время на подобные обсуждения.

"После этого мы будем считать, что этот переговорщик имеет влияние на Россию. Если нет, извините, по какой причине мы будем сидеть и тратить время?" — сказал он.

Также Резников выразил уверенность в том, что Украина одержит победу в этой войне после чего будет добиваться возмещение ущерба от побежденной России и намерена в будущем обсуждать архитектуру безопасности суверенитету и независимости.

"Мы обсудим следующую архитектуру безопасности в мире, где Украина будет иметь реальные гарантии нашей независимости, нашего суверенитета и процветания", — пояснил глава Минобороны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 30 мая заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным при условии полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины. Глава государства отметил, что Путин избегал встречи с ним в течение двух лет, и не видит смысла в переговорах с диктатором.