Истребитель F-16: сможет ли "боевой сокол" в руках украинских асов завоевать превосходство в небе

Американским конструкторам удалось создать легкую и маневренную машину, способную нести различное вооружение для уничтожения как воздушных, так и наземных целей. Кроме того F-16 хорошо зарекомендовал себя в многочисленных боевых операциях на протяжении 40 лет, а его модификации до сих пор остаются актуальными.

Уже немалое время заголовки украинских и западных СМИ поднимают тему предоставления украинским вооруженным силам боевой авиации западных образцов, и прежде всего американских многоцелевых истребителей F-16 Fighting Falcon, состоящих на вооружении стран НАТО. И пока политики обсуждают это непростое решение, а военные эксперты рассуждают о сильных и слабых сторонах этой, без преувеличения, легендарной машины, Фокус разбирался в вопросе, смогут ли украинские летчики завоевать превосходство в воздухе на этих истребителях, учитывая богатый опыт боевого применения F-16.

История появления на свет истребителя F-16

История F-16 начинается 9 апреля 1965 года. В тот день в ходе Вьетнамской войны состоялся воздушный бой между истребителями F-4В Phantom, которые приблизились к острову Хайнань, и китайскими МиГ-17. Во время боя обе стороны атаковали друг друга, но после столкновения все четыре китайских самолета вернулись на авиабазу, в то время как американцы не досчитались одного "Фантома". После этого перед военным командованием ВВС стал вопрос о создании легкого маневренного и относительно недорогого истребителя нового поколения.

Разработка такой машины для ВВС США начались в самом начале 1972 года в рамках программы Light Weight Fighter (LWF). Был объявлен конкурс, в котором выиграл проект YF-16 компании General Dynamics, после чего Министерство обороны США подписало с компанией контракт на сумму свыше 39 млн долларов. В числе финалистов конкурса была также компания Northrop с проектом YF-17, наработки которой также пригодились в программе LWF.

Прототип YF-16. Источник: скрин видео

Первый прототип LWF под обозначением YF-16 (№ 72-01567), впервые поднялся в воздух 21 января 1974 года на авиабазе Edwards в Калифорнии, причем взлет получился непреднамеренным. Дело в том, что во время плановой пробежки по взлетной полосе прототип начал раскачиваться из стороны в сторону, цепляя бетон ВПП стабилизатором, поэтому летчик-испытатель Филипп Острихер чтобы не разбиться взлетел в воздух и через 6 минут благополучно приземлился на аэродроме. А 2 февраля того же года будущий F-16 отправился в полет официально.

Непреднамеренный взлет YF-16. Источник: скрин видео

13 января 1975 года прототип YF-16 избавился от индекса "Y", которая полагается в США экспериментальным машинам и был запущен в серию. Тогда же истребителю было присвоено и собственное имя Fighting Falcon — "боевой сокол".

Модификации F-16

Основной модификацией, так называемый Block, "Боевого сокола" был F-16А. Общая длина этой модификации была 15,03 м, а размах крыла — 9,45 м.

В 1977 году появился двухместный вариант самолета, проиндексированный как F-16В. Традиционно данную модификацию называют учебно-тренировочной, но по факту она была учебно-боевой и могла использовать всю номенклатуру вооружения, доступную и для модификации F-16А — а это не только 20-мм пушка M61 Vulcan и ракеты класса "воздух-воздух"AIM-9 Sidewinder, но и дальнобойные AIM-7 Sparrow с полуактивной головкой самонаведения, а также неуправляемые авиационные бомбы калибра 227 кг, 454 кг и 907 кг. Таким образом с F-16В самолет по факту стал истребителем-бомбардировщиком, и эта роль впоследствии станет основной.

До 1980 года были созданы варианты Block 5 и 10. Уже в Block 15 в кабину пилота был установлен кондиционер, также расширились возможности подвески. Начиная с Block 25 в серийное производство пошла модификация F-16С/D, которая была оборудована новой бортовой РЛС и модернизированным пилотажным оборудованием. При этом индекс D был присвоен двухместной машине.

В конце 1988 года появился вариант Block 40 и 42, предназначенный для действий в ночное время — самолет оснащался радаром LANTIRN и системой проецирования информации на лобовое стекло кабины.

F-16 Block 50 Night Falcon

Последний вариант самолета — Block 50 и 52 начал производиться с 1990 года. Инженерам удалось увеличить тягу двигателя, за счет чего улучшились разгонные и маневренные характеристики машины. На базе этого варианта был создан самолет Block 50D|52D, который способен вести борьбу с радиолокаторами противника. На основе Block 52 разработан двухместный вариант для ВВС Израиля — F-16I.

F-16I Израильских ВВС

Модификации:

F-16A — одноместный многоцелевой тактический истребитель для действий в светлое время суток;

F-16B — двухместный учебно-боевой вариант самолета F-16A;

F-16C — одноместный усовершенствованный многоцелевой истребитель;

F-16D — двухместный учебно-боевой вариант самолета F-16C;

F-16N и TF-16N — одно- и двухместные варианты самолетов условного противника, построенные для школы летчиков истребителей ВМС США "Топ Ган";

F-16ADF — самолет ПВО для Национальной гвардии ВВС США;

RF-16C (F-16R) — самолет-разведчик, предназначенный для замены самолетов RF-4C.

На основе F-16 в Японии в 1987 г. создан истребитель-бомбардировщик FS-X(SX-3).

Характеристики F-16

Конструкция самолета

F-16 представляет собой однокилевый моноплан со среднерасположенным крылом и двигателем в хвостовой части фюзеляжа. Самолет имеет интегральную аэродинамическую компоновку, которая отличается плавным сопряжение крыла и фюзеляжа, за счет чего обеспечивается дополнительная подъемная сила машины.

Нерегулируемый воздухосборник находится под фюзеляжем. Шасси снабжены гидравлическим приводом. Передняя стойка находится сразу за воздухозаборником. Топливо содержится в крыльевых баках и пяти отсеках в фюзеляже.

Машина выполнена на 78,3% из алюминиевых сплавов, 4,2% из титановых сплавов, 4,2% из углепластика и 3,7% из стали.

Кабина F-16

Летно-технические параметры

Тактико-технические характеристики F-16 Fighting Falcon различаются в зависимости от модификации. F-16 с конформными топливными баками может без посадки пролететь свыше 4000 км при максимальной скорости в 2145 км в час. Практический потолок самолета находится на высоте от 12 000 до 18 000 метров. Боевой радиус машины — 1361-1759 км.

Масса машины составляет 8-9 тонн в зависимости от двигателя и типа топливных баков.

Двигатель — турбореактивный с регулируемым соплом General Electric F110 (Block 50) с форсажной тягой 13 100 кгс, или Pratt & Whitney F100-PW-229 с форсажной тягой 12 900 кгс.

Основной особенностью истребителя 4 поколения F-16 является его маневровые характеристики, наличие специального купола, обеспечивающего особый угол видимости пилота во время воздушного боя, перспектива проведения безопасного катапультирования за счет угла кресла на 30 градусов.

Двигатель F-16

1 × ТРДДФ General Electric F110 (Block 50);

Бесфорсажная тяга: 1 × 12 700 кгс;

Форсажная тяга: 1 × 13100,6 кгс;

1 × ТРДДФ Pratt & Whitney F100-PW-229 (Block 52);

Бесфорсажная тяга: 1 × 7900,2 кгс;

Форсажная тяга: 1 × 12900,4 кгс.

Скорость F-16

Максимальная скорость: 2120 км/ч на высоте 12 200 м;

Скороподъемность: ~275 м/с.

Компоновочная схема F-16

Вооружение

Истребитель-бомбардировщик F-16 имеет 9 точек подвески. Боевая нагрузка составляет 5420 кг. Правда, в ущерб маневренности она может составлять 9276 кг. Самолет может нести 1 пушечный контейнер GPU-5/A с 30 мм пушкой.

Ракеты AGM-65 Maverick — популярная во всем мире ракета, в основном предназначена для уничтожения бронетехники на дистанции 30 км. Также существует модификации для разрушения укреплений. На F-16 можно подвесить до 6 штук.

AGM-84 Harpoon — противокорабельная ракета с дальностью полета от 120 до 280 км в зависимости от модели.

AGM-88 HARM — противорадиолокационная ракета с дальности от 80 до 225 км в зависимости от высоты пуска и модели.

Крылатая ракета AGM-158 JASSM — высокоточная крылатая ракета от знаменитой компании Lockheed Martin.

Mark 82/83/84 — обычные свободнопадающие бомбы массой от 220 до 460 кг.

GBU-10/12/24/27 Paveway — высокоточные корректируемые бомбы с лазерным наведением.

GBU-39 SDB — высокоточные планирующие бомбы, могут поражать цели на расстоянии до 110 км. F-16 может нести 8 таких бомб помимо другого вооружения.

Масса вооружения:

центральные — два по 1,58 тыс. кг;

под фюзеляжем — 1 тыс. кг;

внутренние — два по 2,04 тыс. кг;

на законцовках — два по 193 кг;

внешние — два по 318 кг;

дополнительный точки подвески сбоку воздухосборника — два по 408 кг.

Боекомплект:

стрелково-пушечное вооружение — 6-ствольная пушка М61А1 20 мм на 511 снарядов;

ракеты "воздух-воздух" — AIM-7(9,120), Python 3(4), Derby, Magic 2, Sky Flash;

ракеты "воздух-поверхность" — AGM-65, 84, 88, 158;

бомбы — корректируемые (GBU-10/31), корректируемые кассетные (GBU-103/105), неуправляемые (Mark 82/84);

БРЛС — AN/APG-66/80.

Вооружение F-16

Эксплуатация

F-16 является на сегодняшний день самым массовы боевым самолетом Запада. По данным на 2018 год, было построено более 4600 машин. При этом он до сих пор производится на экспорт, а Турция и Южная Корея собирает его по лицензии для собственных воздушных сил.

На сегодняшний день F-16 состоит на вооружении 26 государств, в том числе США, Израиль, Польша, Греция, Португалия, Румыния, Сингапур, Таиланд, Турция, ОАЭ и др.

Боевое применение

"Боевой сокол" принимал участие во многих конфликтах второй половины XX века и первой половины века нынешнего. В послужном списке самолета участие в боевых операциях сил НАТО в Югославии 1999 года, в Боснийской войне 1993, в войне в Персидском заливе 1990-х, в операциях в Афганистане 2001 и в Ираке 2003.

Однако одним из самых ярких эпизодов в истории воздушных операций с участием F-16 является воздушный бой в ходе войны в Ливане. 4 июня 1982 года ВВС Израиля нанесла ракетно-бомбовые удары по военным объектам в районе Бейрута и по всему Ливану, наголову разгромив группировку сил и средств противовоздушной обороны Сирии, дислоцированную на территории Ливана.

В рамках операции "Мир Галилее" военно-воздушные силы Израиля подвергли позиции зенитно-ракетных и радио-технических войск противника внезапным ракетно-бомбовым ударам, после чего противостояние развернулось и в небе. По некоторым данным, в небе над Ливаном сошлись около 100 израильских самолетов IAI Kfir, F-4 Phantom, F-15, F-16 и столько же сирийских самолетов советского производства МиГ-21, МиГ-23 и Су-22М.

Масштабное сражение в воздухе началось 9 июня 1982 в рамках воздушной операции Израильских ВВС "Арцав-19" (Медведка-19), которая продлилась два дня. За это время сирийские ВВС, по разным оценкам, потеряли от 78 до 82 самолета МиГ-21, МиГ-23 и Су-22М, при этом летчикам советских самолетов не удалось сбить ни одного F-16! По другим данным, потери сирийцев составили — 37 самолетов МиГ-21, 24 самолета МиГ-23, 7 самолетов Су-22М, но в любом случае воздушные и противовоздушные схватки закончились тем, что Израиль завоевал полное господство в воздухе.

F-16 в Украине

Вопрос о передаче многоцелевых боевых самолетов F-16 Украине по сути решен. 6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после достижения окончательных договоренностей с западнымисоюзниками о передаче боевых самолетов F-16 на нужды ВСУ в Украине начнут подготовку соответствующей инфраструктуры для них, однако этот процесс потребует определенного времени.

Что касается подготовки летчиков, партнеры озвучили готовность организовать обучение по эксплуатации этих машин западными специалистами, но сроки пока неизвестны.

Что касается потенциального применения истребителей F-16 в небе над Украиной, то здесь некоторые эксперты полагают, что украинские ВВС могут получить F-16AM Block 20 MLU, которые стоят на вооружении Дании, Бельгии, Норвегии и Нидерландов. Эти машины прошли глубокую модификацию, которая приближает их к более поздним моделям F-16C/D Block 50/52.

Относительно гипотетического столкновения F-16 и российских Су-27 идут многолетние споры экспертов, причем некоторые отдают преимущество машине "Сухого", другие же говорят о преимуществе в небе американских самолетов. Между тем, однозначный ответ может дать только практическое применение F-16 в условиях реального боя с российской техникой, хотя не исключено, что украинские асы смогут повторить эпический разгром сил противника сорокалетней давности.