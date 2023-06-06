"Пока речь не идет": Игнат уточнил данные об обучении украинских летчиков в Британии

По словам спикера ВС ВСУ, списки украинских пилотов для обучения на современных истребителях давно сформированы, однако они еще не отправились за границу.

Related video

Украинские летчики еще не приступили к обучению на западных истребителях за границей. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в комментарии изданию "Украинская правда" 5 июня.

Как отмечает Игнат, списки летчиков, которые отправятся осваивать современные боевые самолеты уже давно сформированы, однако никто из них пока не приступил к обучению.

"Пока речь не идет об обучении пилотов. Отправились первые группы авиационных специалистов, которые изучают возможность дальнейшего развертывания обучения украинских летчиков", — объяснил Юрий Игнат.

Спикер ВС ВСУ также добавил, что поддержка Украины государствами "авиационной коалиции" предусматривает начальное обучение на разных этапах авиационных специалистов, в частности инженеров и офицеров боевого управления.

Напомним, что 5 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил главу МИД Великобритании Джеймса Клеверли за лидерство в создании "коалиции истребителей" и за готовность обучать украинских пилотов. Премьер заявил, что первые группы уже отправлены в Британию.

Ранее, 4 июня, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что первый список летчиков, которые будут осваивать западные истребители, сформирован. По его словам, практически невозможно привлечь большое количество пилотов к учениям, так как кому-то нужно остаться в Украине и продолжить борьбу с ВС РФ.

Еще мы писали 19 мая о том, что в США протестировали украинских летчиков с квалификацией на МиГ-29 и Су-27для полетов на F-16 и отметили, что они смогли выполнить ряд "относительно технических" маневров на симуляторах. По данным ВВС США, на освоение истребителей F-16 им понадобится всего четыре месяца.