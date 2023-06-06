"Поки не йдеться": Гнат уточнив дані про навчання українських льотчиків у Британії

За словами речника ПС ЗСУ, списки українських пілотів для навчання на сучасних винищувачах давно сформовані, проте вони ще не вирушили за кордон.

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Українські льотчики ще не розпочали навчання на західних винищувачах за кордоном. Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат у коментарі виданню "Українська правда" 5 червня.

Як зазначає Ігнат, списки льотчиків, які вирушать освоювати сучасні бойові літаки, вже давно сформовані, проте ніхто з них поки не розпочав навчання.

"Поки що не йдеться про навчання пілотів. Вирушили перші групи авіаційних фахівців, які вивчають можливість подальшого розгортання навчання українських льотчиків", — пояснив Юрій Ігнат.

Речник ЗС ЗСУ також додав, що підтримка України державами "авіаційної коаліції" передбачає початкове навчання на різних етапах авіаційних фахівців, зокрема інженерів та офіцерів бойового управління.

Нагадаємо, що 5 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував главі МЗС Великобританії Джеймсу Клеверлі за лідерство у створенні "коаліції винищувачів" і за готовність навчати українських пілотів. Прем'єр заявив, що перші групи вже відправлені до Британії.

Раніше, 4 червня, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що перший список льотчиків, які освоюватимуть західні винищувачі, сформовано. За його словами, практично неможливо залучити велику кількість пілотів до навчань, оскільки комусь потрібно залишитися в Україні та продовжити боротьбу з ЗС РФ.

Ще ми писали 19 травня про те, що в США протестували українських льотчиків із кваліфікацією на МіГ-29 та Су-27 для польотів на F-16 і зазначили, що вони змогли виконати низку " відносно технічних" маневрів на симуляторах. За даними ВПС США, на освоєння винищувачів F-16 їм знадобиться лише чотири місяці.