Ігнат розкрив деталі навчання пілотів ЗСУ на західних винищувачах: списки сформовані

За словами спікера ПС ЗСУ, зараз практично неможливо залучити до тренувань велику кількість льотчиків. У першій хвилі буде кілька десятків найдосвідченіших бійців.

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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українські пілоти їздитимуть вчитися літати на західних винищувачах хвилями і перший список уже був сформований. Про це він розповів у ефірі телемарафону 4 червня.

За його словами, практично неможливо залучити велику кількість пілотів до навчань, оскільки комусь потрібно залишитися в Україні та продовжити боротьбу із супротивником через високу інтенсивність роботи.

"Треба воювати тут, але й треба вчитися там. Тому на такій ротаційній основі будуть хвилями прямувати. У першій хвилі можуть бути кілька десятків пілотів. У першій хвилі будуть власне найкращі та найдосвідченіші пілоти. Пріоритет для тих, хто добре володіє англійською мовою", — йдеться у повідомленні.

Насамперед пріоритет на молодих льотчиках, саме вони вирушать першими до західних країн і тренуватимуться на винищувачах. Потім вони стануть наставниками для молодших і менш досвідчених колег.

Зокрема в міру постачання західної авіації також навчатимуться інженери та офіцери бойового управління, як зазначив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 30 травня повідомлялося, що США та Туреччина домовляються про угоду з продажу F-16. Анкара хоче купити у Пентагону винищувачі F-16 на суму 20 мільярдів доларів. За словами американського президента, цього тижня сторони вивчатимуть усі нюанси угоди.

Генерал-майор США та екскомандувач Нацгвардією Каліфорнії Девід Болдуін 23 травня заявив, що якби Києву відправили літаки F-16 рік тому, було б набагато менше жертв серед цивільних.