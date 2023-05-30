США та Туреччина домовляються про угоду з продажу F-16, — Reuters

Анкара хоче купити у Пентагону винищувачі F-16 на суму 20 мільярдів доларів. За словами американського президента, цього тижня сторони вивчатимуть усі нюанси угоди.

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Лідер Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, який лише день тому виграв президентські перегони, обговорив із президентом США Джо Байденом питання щодо закупівлі винищувачів F-16. Про це 29 травня повідомило медіа Reuters.

Діалог двох лідерів держав відбувся після того, як американський президент зателефонував Ердогану, щоби привітати його з перемогою на виборах.

"Я розмовляв з Ердоганом. Я привітав Ердогана. Він все ще хоче щось пропрацювати по F-16", — сказав Джо Байден.

Американський лідер також уточнив, що всі нюанси операції обговорить з Ердоганом дещо пізніше. Він також назвав приблизні терміни. Байден вважає, що всі нюанси передачі угоди з винищувачами можна вирішити вже протягом поточного тижня. Таким чином, якщо офіційний Вашингтон погодиться на угоду, Анкара може купити винищувачі F-16 на суму 20 мільярдів доларів.

Сам же Реджеп Тайіп Ердоган був небагатослівним у своєму коментарі. Він озвучив журналістам загальні фрази щодо співпраці двох країн.

Зауважимо, що США та Туреччина домовляються про купівлю-продаж саме тих винищувачів, на передачі яких ЗСУ наполягає президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 26 травня в Міноборони назвали потрібну кількість F-16 для України. За даними Міністерства оборони, 4 ескадрильї західних літаків буде достатньо для деокупації захоплених територій від ЗС РФ.

Також раніше, 22 травня, стало відомо, що F-16 базуватимуться на території України і стануть частиною українських ВПС. Таким чином міністр ВПС США Френк Кендалл спростував версію про те, що літаки з метою безпеки базуватимуться і злітатимуть з території однієї з країн НАТО.