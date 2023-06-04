Игнат раскрыл детали обучения пилотов ВСУ на западных истребителях: списки сформированы

По словам спикера ВС ВСУ, сейчас практически невозможно привлечь к тренировкам большое количество летчиков. В первой волне будет несколько десятков самых опытных бойцов.

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты будут ездить учиться летать на западных истребителях волнами и первый список уже был сформирован. Об этом он рассказал в эфире телемарафона 4 июня.

По его словам, практически невозможно привлечь большое количество пилотов к учениям, так как кому-то нужно остаться в Украине и продолжить борьбу с противником из-за высокой интенсивности работы.

"Надо воевать здесь, но и надо учиться там. Поэтому на такой ротационной основе будут волнами направляться. В первой волне могут быть несколько десятков пилотов. В первой волне будут собственно лучшие и самые опытные пилоты. Приоритет для тех, кто хорошо владеет английским языком", — говорится в сообщении.

В первую очередь приоритет на молодых летчиках, именно они отправятся первыми в западные страны и будут тренироваться на истребителях. Потом они станут наставниками для своих более молодых и менее опытных коллег.

В частности по мере поставок западной авиации также будут учиться инженеры и офицеры боевого управления, как отметил Юрий Игнат.

Напомним, 30 мая сообщалось, что США и Турция договариваются о сделке по продаже F-16. Анкара хочет закупить у Пентагона истребители F-16 на сумму 20 миллиардов долларов. По словам американского президента, на этой неделе стороны будут изучать все нюансы сделки.

Генерал-майор США и экс-командующий Нацгвардией Калифорнии Дэвид Болдуин 23 мая заявил, что если бы Киеву отправили самолеты F-16 год назад, было бы намного меньше жертв среди гражданских.