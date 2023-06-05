"Эпические битвы": в ОП прокомментировали фейковые новости в росСМИ о контрнаступлении ВСУ

По словам Подоляка, в Киеве с большим интересом наблюдают за "эпическими битвами" с легионами российских военных, о которых пишут росСМИ, но призвал верить только официальной информации.

В понедельник, 5 июня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал всех, кому интересна тема о контрнаступлении ВСУ только за официальными новостями из Украины. Об этом он написал в своем Twitter.

"Российские новостные сводки уже давно превратились в отдельную виртуальную метавселенную. Москва уже активно участвует в отражении… глобального наступления, которого "пока не существует", — сообщил он своим подписчикам.

По словам Подоляка, российские пропагандисты распространяют информацию о том, что "миллионная российская армия" активно отражает атаки, уничтожая тысячи танков, сотни HIMARS и эскадрилий истребителей F-16, в то время как Украина внимательно наблюдает за этой "эпической битвой", хотя и с некоторым удивлением.

"Не хотелось бы прерывать классический "российский спектакль", но все же: следите только за официальными новостями из Украины, если хотите знать правду", — подытожил представитель ОП.

По свежей информации от спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, по состоянию на 5 июня районе Бахмута войска РФ обстреляли позиции Украины 352 раза. В свою очередь, украинские защитники ликвидировали 69 россиян, еще 119 оккупантов ранены, есть также один пленный.

Также напомним, 4 июня у Байдена рассказали, о своих ожиданиях от украинского контрнаступления. По мнению представителей администрации президента США, контрнаступление ВСУ может помочь Киеву отбить "стратегически важную территорию", которую сейчас контролирует российская сторона.