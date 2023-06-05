Удары ВСУ: войска РФ несут потери в направлении Лимана, Купянска, Бахмута, — Череватый
В направлении Бахмута потери российских войск, помимо личного состава, были и по части вооружений и запасов снарядов: ПТРК, ЗРК "Стрела-10", два склада с боеприпасами.
Спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута войска РФ обстреляли позиции Украины 352 раза. Бойцы ВСУ, в свою очередь, ликвидировали 69 россиян, еще 119 оккупантов ранены, есть также один пленный. Об этом сообщает "Суспiльне".
Потери российских войск под Бахмутом
Помимо личного состава, уничтожены:
- ПТРК;
- ЗРК "Стрела-10";
- два склада с боеприпасами;
- пять армейских автомобилей;
- один наблюдательный пункт.
Лимано-Купянское направление
Несмотря на то, что противник 500 раз использовал артиллерию различного типа и провел два авианалета, на Лимано-Купянском направлении за минувшие сутки российские военные с потерями отступили.
На упомянутом направлении россияне потеряли 26 военнослужащих убитыми и шестерых ранеными.
Ко всему прочему, ВСУ уничтожили:
- танк;
- БМП;
- противотанковую пушку "Рапира";
- три автомобиля.
Напомним, что ВСУ захватили часть Берховки под Бахмутом. По словам руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, российские войска провели перегруппировку в этом населенном пункте. Однако украинские защитники вынудили их ретироваться.
Также сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина потеряла в Бахмуте в 7,5 раз меньше, по сравнению с потерями российских войск.