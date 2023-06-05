Удари ЗСУ: війська РФ зазнають втрат у напрямку Лимана, Куп'янська, Бахмута, — Череватий

У напрямку Бахмута втрати російських військ, крім особового складу, були і в тому, що стосується озброєннях і запасів снарядів: ПТРК, ЗРК "Стріла-10", два склади з боєприпасами.

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Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що в районі Бахмуту війська РФ обстріляли позиції України 352 рази. Бійці ЗСУ, у свою чергу, ліквідували 69 росіян, ще 119 окупантів поранено, є також один полонений. Про це повідомляє "Суспiльне".

Втрати російських військ під Бахмутом

Крім особового складу, знищено:

ПТРК;

ЗРК "Стріла-10";

два склади з боєприпасами;

п'ять армійських автомобілів;

один наглядовий пункт.

Лімано-Куп'янський напрямок

Незважаючи на те, що противник 500 разів використав артилерію різного типу і провів два авіанальоти, на Лімано-Куп'янському напрямку за минулу добу російські військові відступили.

На згаданому напрямку росіяни втратили 26 військовослужбовців убитими та шістьох пораненими.

До того ж, ЗСУ знищили:

танк;

БМП;

протитанкову гармату "Рапіра";

три автомобілі.

Нагадаємо, що ЗСУ захопили частину Берхівки під Бахмутом. За словами керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, російські війська провели перегрупування у цьому населеному пункті. Проте українські захисники змусили їх ретируватися.

Також повідомлялося, що секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Україна втратила в Бахмуті у 7,5 разів менше порівняно з втратами російських військ.