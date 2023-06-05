"Драпають по тихому": ЗСУ захопили частину Берхівки під Бахмутом, — Пригожин (карта)

За словами голови ПВК "Вагнер", нещодавно ЗС РФ перегруповувалися у цьому населеному пункті, але українські захисники змусили їх відступати.

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Євген Пригожин, засновник приватної військової компанії "Вагнер", оголосив, що Збройні Сили України захопили частину населеного пункту Берхівка під Бахмутом Донецької області. Російські війська, за його словами, почали покидати цю територію. Повідомлення Пригожина у понеділок, 5 червня, опублікувала пресслужба бізнесмена.

Пригожин підкреслив, що під час перегрупування та розміщення російських військових уздовж Берхівського водосховища, Генеральний штаб та міністр оборони Росії Сергій Шойгу обіцяли захистити населений пункт Берхівка, оскільки ця позиція була важливою та стратегічно вигідною. Проте нині частину Берхівки вже втрачено, і російські війська тихо відступають.

Пригожин звернувся до Шойгу та головнокомандувача Збройних Сил Росії Валерія Герасимова із закликом поїхати на фронт. У своєму заклику Пригожин також заявив, що вони зможуть впоратися із цим завданням, а якщо ні, то помруть як герої.

"Зараз частина населеного пункту Берхівка вже втрачена, драпають війська потихеньку. Ганьба! Шойгу, Герасимов, закликаю вас, приїжджайте на фронт, підніміть з пістолетами армію, щоб уперед йшли. Давайте, ви зможете! А якщо не зможете, помрете героями", — заявив Пригожин.

Нагадаємо, 4 червня повідомлялося, що російські військові за наказом своїх командирів відкрили вогонь за найманцями ПВК "Вагнер", які залишали позиції під Бахмутом.

Наступного дня, 5 червня, стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон офіцера російських військ Романа Веневітіна, командира 72-ї бригади ЗС РФ. За словами Пригожина, саме Веневітін наказав відкрити вогонь по "вагнерівцям".