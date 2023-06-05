У 7,5 разів менше: Данілов озвучив втрати українських військ під Бахмутом

У боях за місто на Донеччині загинуло 22 816 осіб з російського боку. Згідно з озвученою секретарем РНБО Олексієм Даніловим статистикою, Сили оборони, ймовірно, втратили вбитими трохи більше 3 тисяч захисників.

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Збройні Сили України та інші підрозділи Сил оборони втратили в районі Бахмута у 7,5 разів менше, ніж російські загарбники. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов повідомив в інтерв’ю Corriere della Sera.

Він зазначив, що з вересня 2022 року Москва почала активно залучати до бойових дій засуджених із колоній. З його слів, у боях за місто на Донеччині загинуло 22 816 осіб з російського боку.

"Наші втрати були в 7,5 разів меншими", — сказав секретар РНБО.

Згідно з озвученою Даніловим статистикою, Сили оборони України, ймовірно, втратили трохи більше 3 тисяч захисників убитими. Точну цифру він не оголосив.

Журналіст видання запитав, чому Україна так відчайдушно захищала Бахмут. Секретар РНБО відповів, що український народ бореться за свої міста і не здаватиме їх без опору. В іншому разі, окупанти з РФ могли здобути перемогу.

Ситуація на фронті в районі Бахмута

На Бахмутському напрямку 3 червня противник вів наступальні дії в районі Іванівського. У Генштабі ЗСУ наголосили, що російські війська не мали успіху, але обстріляли населені пункти Донецької області.

Також 3 червня у мережі з'явилися нові фото Бахмута після боїв. Окупанти вдарили по Будинку культури ім. Мартинова на території міста ще у вересні 2022 року. Тоді всередині від гару почорніли всі стіни. Зараз, переживши зиму, приміщення перебуває у жалюгідному стані.

Між підрозділами російських регулярних військ та найманцями розпочалися бойові зіткнення. Керівник найманців Євген Пригожин стверджує, що спочатку бійці ЗС РФ замінували дороги у тилу "вагнерівців", а потім за наказом командирів відкрили вогонь. Якщо вірити даті на оприлюдненому рапорті, перестрілка найманців та ЗС РФ відбулася ще 17 травня.

Нагадаємо, 29 травня військові та аналітики розповіли, що відбувається у Бахмуті. У Центрі стратегічних та міжнародних досліджень (США) зазначають, що РФ незабаром може втратити контроль над містом.