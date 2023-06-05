Украина и РФ заявляют о захвате территорий на линии Купянск — Сватово, — ISW (карта)

По данным украинских военных, ВС РФ пытаются перехватить инициативу на оси Купянск — Сватово — Кременная. Усиливают позиции ротами "Штурм Z", укомплектованными заключенными, но из 500 арестантов в Харьковской области около 100 получили артиллерийские ранения.

Военные аналитики из "Института исследования войны" 4 июня сообщали, что и Украина, и РФ заявляют об обоюдных успехах в том, что касается захваченных территорий на линии Купянск — Сватово. Об этом говорится в сводке за 4 июня.

По данным украинских военных, российские силы пытаются перехватить инициативу на оси Купянск — Сватово — Кременная, а также отправляют подкрепление войскам вдоль линии Луганск — Харьков.

По словам генерал-полковника ВСУ Александра Сырского, российские войска пытаются возобновить наступательные операции в районе Масютовки (что в 13 километрах от Купянска), Новоселовского и Куземовки (16 км от Сватово), Макеевки (23 км от Кременной), Белогоровки (13 км от Кременной) и Спорного (27 км от Кременной).

Сырский уточнил, что российские войска усиливают позиции на оккупированных украинских территориях штурмовыми ротами "Штурм Z", укомплектованными заключенными.

Контролируемые территории Украиной и Россией в Луганской области

По данным Генштаба ВСУ, россияне перебросили группу из 500 осужденных в качестве подкрепления некоего подразделения, которое действовало в Харьковской области. Но украинские силы за счет артиллерийского огня нанесли ранения почти сотне из этих арестантов, собранных из российских тюрем.

И украинские, и российские силы 4 июня сообщали, что им удалось захватить незначительные территории на линии Купянск-Сватово.

По словам Сырского, ВСУ успешно продвинулись на 400 метров в неустановленном районе Сватовского направления и освободили значительный район Ивановского леса.

В свою очередь, по утверждениям российских источников, войска РФ успешно форсировали реку Оскол и захватили Новомлынск (в 21 км от Купянска). Однако каких-либо фото- или видеоподтверждений этому нет.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отразили атаки российских войск на Новоселовское, а, по утверждениям Минобороны РФ, россияне отразили атаки украинских диверсионно-разведывательных групп вблизи Берестова (20 км от Сватово), Андреевки (14 км от Сватово) и Новоселовского.

4 июня войска РФ продолжили наступательные операции к югу от Кременной. По сообщениям Украинского Генштаба, россияне безуспешно пытались атаковать Белогоровку и Спорное.

По данным российского новостного агрегатора, между российскими и украинскими войсками произошло столкновение на трассе Р-66 в районе Кременной.

Напомним, что Россия несет потери в направлении Лимана, Купянска и Бахмута. Об этом 5 июня сообщил спикер ОК "Восток" Сергей Череватый.

Сообщалось, что Украина могла прорвать первую линию обороны в Запорожской области. Так оценили успехи ВСУ в ISW за 4 июня.