Украина и РФ заявляют о захвате территорий на линии Купянск — Сватово, — ISW (карта)
По данным украинских военных, ВС РФ пытаются перехватить инициативу на оси Купянск — Сватово — Кременная. Усиливают позиции ротами "Штурм Z", укомплектованными заключенными, но из 500 арестантов в Харьковской области около 100 получили артиллерийские ранения.
Военные аналитики из "Института исследования войны" 4 июня сообщали, что и Украина, и РФ заявляют об обоюдных успехах в том, что касается захваченных территорий на линии Купянск — Сватово. Об этом говорится в сводке за 4 июня.
По данным украинских военных, российские силы пытаются перехватить инициативу на оси Купянск — Сватово — Кременная, а также отправляют подкрепление войскам вдоль линии Луганск — Харьков.
По словам генерал-полковника ВСУ Александра Сырского, российские войска пытаются возобновить наступательные операции в районе Масютовки (что в 13 километрах от Купянска), Новоселовского и Куземовки (16 км от Сватово), Макеевки (23 км от Кременной), Белогоровки (13 км от Кременной) и Спорного (27 км от Кременной).
Сырский уточнил, что российские войска усиливают позиции на оккупированных украинских территориях штурмовыми ротами "Штурм Z", укомплектованными заключенными.
По данным Генштаба ВСУ, россияне перебросили группу из 500 осужденных в качестве подкрепления некоего подразделения, которое действовало в Харьковской области. Но украинские силы за счет артиллерийского огня нанесли ранения почти сотне из этих арестантов, собранных из российских тюрем.
И украинские, и российские силы 4 июня сообщали, что им удалось захватить незначительные территории на линии Купянск-Сватово.
По словам Сырского, ВСУ успешно продвинулись на 400 метров в неустановленном районе Сватовского направления и освободили значительный район Ивановского леса.
В свою очередь, по утверждениям российских источников, войска РФ успешно форсировали реку Оскол и захватили Новомлынск (в 21 км от Купянска). Однако каких-либо фото- или видеоподтверждений этому нет.
В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отразили атаки российских войск на Новоселовское, а, по утверждениям Минобороны РФ, россияне отразили атаки украинских диверсионно-разведывательных групп вблизи Берестова (20 км от Сватово), Андреевки (14 км от Сватово) и Новоселовского.
4 июня войска РФ продолжили наступательные операции к югу от Кременной. По сообщениям Украинского Генштаба, россияне безуспешно пытались атаковать Белогоровку и Спорное.
По данным российского новостного агрегатора, между российскими и украинскими войсками произошло столкновение на трассе Р-66 в районе Кременной.
Напомним, что Россия несет потери в направлении Лимана, Купянска и Бахмута. Об этом 5 июня сообщил спикер ОК "Восток" Сергей Череватый.
Сообщалось, что Украина могла прорвать первую линию обороны в Запорожской области. Так оценили успехи ВСУ в ISW за 4 июня.