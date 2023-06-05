Україна та РФ заявляють про захоплення територій на лінії Куп'янськ — Сватове, — ISW (карта)

За даними українських військових, ЗС РФ намагаються перехопити ініціативу на осі Куп'янськ – Сватове – Кремінна. Підсилюють позиції ротами "Штурм Z", укомплектованими ув'язненими, але із 500 арештантів у Харківській області близько 100 отримали артилерійські поранення.

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Військові аналітики з "Інституту дослідження війни" 4 червня повідомляли, що і Україна, і РФ заявляють про взаємні успіхи щодо захоплених територій на лінії Куп'янськ — Сватове. Про це йдеться у зведенні за 4 червня.

За даними українських військових, російські сили намагаються перехопити ініціативу на осі Куп'янськ — Сватове — Кремінна, а також надсилають підкріплення військам уздовж лінії Луганськ — Харків.

За словами генерал-полковника ЗСУ Олександра Сирського, російські війська намагаються відновити наступальні операції в районі Масютівки (що за 13 кілометрів від Куп'янська), Новоселовського та Куземівки (16 км від Сватового), Макіївки (23 км від Кремінної), Білогорівки (13 км від Кремінної) та Спірного (27 км від Кремінної).

Сирський уточнив, що російські війська посилюють позиції на окупованих українських територіях штурмовими ротами "Штурм Z", щ укомплектовані ув'язненими.

Контрольовані території Україною та Росією у Луганській області

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни перекинули групу з 500 засуджених як підкріплення для неназваного підрозділу, який діяв у Харківській області. Але українські сили за рахунок артилерійського вогню нанесли поранень майже сотні з цих арештантів, зібраних із російських в'язниць.

І українські, і російські сили 4 червня повідомляли, що їм вдалося захопити незначні території на лінії Куп'янськ-Сватове.

За словами Сирського, ЗСУ успішно просунулися на 400 метрів у невстановленому районі Сватівського напрямку та звільнили значний район Іванівського лісу.

У свою чергу, за твердженнями російських джерел, війська РФ успішно форсували річку Оскол і захопили Новомлинськ (21 км від Куп'янська). Однак будь-яких фото- або відеопідтверджень цього немає.

У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили атаки російських військ на Новоселівське, а, за твердженнями Міноборони РФ, росіяни відбили атаки українських диверсійно-розвідувальних груп поблизу Берестова (20 км від Сватового), Андріївки (14 км від Сватового) та Новоселовського.

4 червня війська РФ продовжили наступальні операції на південь від Кремінної. За повідомленнями Українського Генштабу, росіяни безуспішно намагалися атакувати Білогорівку та Спірне.

За даними російського новинного агрегатора, між російськими та українськими військами сталося зіткнення на трасі Р-66 у районі Кремінної.

Нагадаємо, що Росія зазнає втрат у напрямку Лимана, Куп'янська та Бахмута. Про це 5 червня повідомив речник ОК "Схід" Сергій Череватий.

Повідомлялося, що Україна могла прорвати першу лінію оборони у Запорізькій області. Так оцінили успіхи ЗСУ в ISW за 4 червня.