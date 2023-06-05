Терроризировал местных: убит старший оперативной группировки ВС РФ Белгород, — ГУР (фото)

В ЛСР заявили, что полковник Андрей Стэсев ответственен за военные преступления на территории Украины. Также он убивал мирных жителей в Чечне, Югославии, Абхазии.

В Белгородской области был убит полковник ВС РФ Андрей Васильевич Стэсев. Это произошло в ночь с 4 на 5 июня. Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.

Отмечается, что он был старшим оперативной группировки ВС РФ Белгород

"Ранее он занимал должность командира 104 десантно-штурмового полка ВДВ РФ", — отметили в ГУР.

Документы Андрея Стэсева Фото: Facebook ГУР

Кроме того, легион "Свобода России" также подтвердили гибель Стэсева, показав фотографии с места событий.

"Совместной группой Легиона "Свобода России" и РДК был убит полковник Стэсев Андрей Васильевич, старший оперативной группировки Белгород", — говорится в сообщении.

Место гибели Стэсева Фото: Легион "Свобода России"

Также сообщается, что Стэсева погиб в стрелковом бою. В легионе отметили, что его руки по локоть в крови. Так, полковник и его подчиненные терроризировали жителей Белгородской области РФ. Кроме того, ранее он убивал мирных жителей в Чечне, Югославии, Абхазии и на территории Украины.

"Все террористы путинского режима будут наказаны, справедливость придет в каждый город нашей Родины", — отметили в ЛСР.

Напомним, что 5 июня в ЛСР выложили видео уничтожения техники ВС РФ на Белгородщине. Бойцы Легиона "Свобода России" призвали солдат ВС РФ прекратить сопротивление, сдаваться в плен и сохранить себе жизни.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что денег на восстановление всех домов в Шебекино не хватит. По его словам, власти не могут проводить никакие работы в трех населенных пунктах Белгородской области.

Кроме того, напомним, что в РДК утверждают, что контролируют Новую Таволжанку. Добровольцы отметили, что Новая Таволжанка Белгородской области — не какое-то маленькое заброшенное село, а населенный пункт, в котором до начала активных боев жили пять тысяч человек.