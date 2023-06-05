Мобилизация в Украине: что грозит тем, кто незаконно выехал из страны

По словам юриста Владислава Юрчака, в случае, если выезд за границу был законным, но военнообязанный не вернулся в установленный срок, наказание не предусмотрено.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за войны с Российской Федерацией. Во время действия военного положения выезд военнообязанных мужчин за рубеж ограничен. Юрист Владислав Юрчак рассказал 24 каналу, какое наказание грозит украинцам, которые незаконно пересекли границу.

По его словам, большое значение имеет то, как именно военнообязанный выехал за пределы Украины.

Так, в случае когда мужчина призывного возраста покинул страну вне пограничного контроля, то:

предусмотрена административная ответственность за пересечение или попытку пересечения границы любым способом вне пунктов пропуска, или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с использованием поддельного документа или документов, содержащих ложные сведения о лице или без разрешения соответствующих органов власти;

это влечет штраф от 3400 до 8500 гривен или административный арест до 15 суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Если военнообязанный выехал за рубеж на основании поддельного документа, то в таком случае его действия будут дополнительно квалифицироваться:

как подделка документа – грозит до 17 тысяч гривен или ограничение свободы до 3 лет;

или как использование заведомо поддельного документа – до 850 гривен или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до двух лет.

Также Юрчак отметил, что были некоторые украинцы, которые выехали за границу, как волонтеры или представители творческих профессий.

"В случае, если человек пересек границу как волонтер, водитель, спортсмен, артист и так далее, то в случае его невозвращения в Украину в отведенное время нет никакой ответственности за такие действия. Именно отсутствие соответствующей ответственности вызывает необходимость реагирования со стороны государства", – сказал он.

Напомним, Владислав Юрчак также рассказал, что студенты, аспиранты и докторанты имеют отсрочку от мобилизации в Украине и могут вступить в ряды ВСУ только по собственному желанию.

2 июня адвокат Роман Симутин рассказал, как правильно явиться в Территориальный центр комплектации, пройти военно-врачебную комиссию и подать документы на отсрочку от мобилизации.