"Классический бумеранг": в ОП считают, что количество "спорных территорий" РФ будет расти

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал бойцов РДК активными гражданами РФ, которые борются с режимом. Также он призвал Кремль прекратить огонь и сесть с добровольцами за стол переговоров.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк вновь прокомментировал события в Белгородской области. Считает, что это классический бумеранг. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 5 июня.

"У многих возникает справедливый вопрос: а что происходит сейчас в Белгородской области? Все просто. Классический бумеранг. Фактически сегодня это… "спорные территории", "серая зона", — говорится в сообщении.

При этом, "Русский добровольческий корпус" он считает активными гражданами Российской Федерации, которые не согласны с геноцидной политикой Кремля и пользуются поддержкой у местного населения. Поэтому и идет противостояние за эту территорию, сопротивление российского Голиафа и российского Давида, отметил Михаил Подоляк.

При этом, Киев к этому не имеет никакого отношения и не участвует в конфликте внутри Российской Федерации.

"Украина не участвует в этом конфликте. Мы наблюдаем за ходом боевых действий и еще раз призываем московский режим прекратить огонь в Белгородской области, немедленно сесть за стол переговоров с РДК и остановить бессмысленное кровопролитие. Иначе – количество "спорных территорий" будет стремительно расти", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 июня сообщалось, что у Зеленского прокомментировали события в Шебекино. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что эпохе "путинской стабильности" уже пришел конец. Гражданам РФ нужно присмотреться к своей власти, которая несет за собой: хаос, обстрелы, вымогательство денег и насилие во всех проявлениях.

3 июня добровольцы из РДК заявили о новом рейде на территорию России. Бойцы рассказали, что постараются закрепиться в районах, где местная власть сбежала, а люди покинули свои дома.