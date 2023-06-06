Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, — командование "Юг" (фото, видео)

В настоящее время уточняется масштаб разрушения. Также неизвестны показатели скорости и уровня воды, возможны районы подтопления на Херсонщине.

В Оперативном командовании "Юг" подтвердили подрыв российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции. В пресс-службе Facebook 6 июня сообщили подробности.

В настоящее время уточняется масштаб разрушения. Также не указали скорость и объем воды, вероятны районы подтопления. В настоящее время на городе работают представители соответствующих служб.

"Ситуация отслеживается", – говорится в сообщении.

Заместитель председателя Херсонской ОВА Юрий Соболевский в Telegram призвал жителей Херсонщины отслеживать информацию.

"В ближайшее время просьба внимательно следить за сообщениями ОВА и следовать ее инструкциям", – заявил он.

Утром 6 июня информацию о повреждении объекта также сообщил в Telegram журналист Константин Рыженко. Он предположил, что оккупанты взорвали гидросооружение изнутри. Российские захватчики совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции, расположенной в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка. В результате разрушения дамбы произошло повышение уровня воды ниже по течению водохранилища.

"Собирайте вещи, эвакуируйтесь. Не теряйте времени", – сообщил он.

Первыми распространили видео с вероятным прорывом воды именно через дамбу Каховской ГЭС так называемые российские военкоры. Россияне неоднократно угрожали уничтожить объект. Особенно большое количество намеков на такую возможность появилось после освобождения Херсона, однако тогда словами все и ограничилось.

Житель Новой Каховки Владимир Леонтьев, которого захватчики назначили "мэром" города, опроверг "РИА Новости" информацию о подрыве Каховской ГЭС. Он назвал это бредом и заявил, что "везде по городу все тихо и спокойно".

Напомним, 24 марта в ВСУ сообщили о психологических операциях россиян. Захватчики распространили информацию, что покинули Новую Каховку, но она не подтвердилась. В ОК "Юг" заявили, что захватчики обстреливают мирных жителей, когда покидают населенный пункт и располагаются в близлежащих лесонасаждениях.