Силы обороны Украины продвигаются по нескольким направлениям, — ISW (карта)

Украинская армия, как отмечают аналитики, достигла тактических успехов во время контратак на юге страны и значительно продвинулась на Бахмутском направлении.

ВСУимеют успехи на нескольких направлениях, в частности, продвигаются в районе Бахмута и Новодонецкого на Донетчине. Об этом говорится в ежедневном отчете аналитиков американского Института изучения войны за 5 июня.

Бахмутское направление

5 июня Силы обороны продвинулись к северу и юго-западу от Бахмута. В частности, продвинулись на 200-1600 метров в направлении Орехово-Василовка (11 км к северо-западу от Бахмута), а также от 100 до 700 метров у Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и Клищиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) ), от 300 метров до одного километра продвинулись в направлении Железнянского (13 км севернее Бахмута) и Богдановки (8 км северо-западнее Бахмута).

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что украинские силы захватили часть Берховки (6 км к северу от Бахмута).

Российские милблогеры утверждали, что ВС РФ отразили украинские атаки в направлении Соледара и вели бои с ВСУ вблизи Роздолевки и в районе Северска, а также у Майорска и к северу от Горловки (26 км к югу от Бахмута).

Аналитики ISW отметили, что нет визуального подтверждения продвижения ВСУ в Бахмуте, связанного с этими ограниченными наступательными операциями 5 июня.

Южное направление

Силы обороны Украины провели 5 июня контрнаступательные действия в западной части Донецкой и восточной Запорожской областей и добились ограниченных тактических успехов.

По данным аналитиков Института, украинские силы, вероятно, продвинулись юго-западнее Великой Новоселки и в пределах 1,5 км северо-западнее Сторожевого, а также вытеснили ВС РФ из Новодонецкого.

Один российский блогер утверждал, что ВСУ продвинулись на 500 — 3000 метров возле Ровнополя и Нескучного.

Напомним, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 5 июня сообщила, что, несмотря на сопротивление противника и его попытки удержать занимаемые рубежи и позиции, Силы обороны Украины продвигаются вперед на нескольких направлениях в районе Бахмута Донецкой области.

Также 5 июня в Генштабе ВСУ опровергли информацию Минобороны России о том, что украинские вооруженные силы перешли к полномасштабному контрнаступлению на Донбассе.