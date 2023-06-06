ФСБ России обвинила Украину в подготовке теракта с применением "грязной бомбы"

По версии вражеского следствия, руководитель ГУР Кирилл Буданов якобы создал отдельное подразделение для атак на инфраструктуру РФ. Один из задержанных пилотов признался, что был направлен в страну-агрессорку для того, чтобы бомбить Брянскую область.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины якобы готовило теракт с применением "грязной бомбы" на территории России. Об этом со ссылкой на ФСБ РФ 6 июня сообщили в "РИА Новости".

В СМИ объяснили, что "грязная бомба" — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества, в результате подрыва которого радиоактивная начинка распыляется и загрязняет обширную территорию. О планах совершить теракт с ее применением вражеская спецслужба якобы узнала во время расследования попытки подрыва авиации на аэродроме "Северный", в которой обвиняют ГУР МО Украины.

"В частности, разрабатывался план по доставке и закладке так называемых "грязных бомб", оборудованных таймерами отсрочки, для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей", — отметили в ФСБ.

По версии спецслужбы страны-агрессорки, начальник ГУР Кирилл Буданов якобы создал подразделение с легкомоторной авиацией, ответственное за предоставление диверсионно-разведывательным группам "средств поражения" и атаки на топливную и энергетическую инфраструктуру. Использование авиации якобы координировала воинская часть "Легион".

"С начала года этим подразделением спланировано и совершено пять боевых вылетов на территорию России, во время которых повреждены объекты топливного энергетического комплекса в приграничных с Украиной районах России", — заявили в ФСБ.

Российская спецслужба якобы задержала двух пилотов. Сообщается, что, по словам одного из них — Шаманского, руководство ГУР рассматривало возможность направления в РФ малых переносных ядерных зарядов. По свидетельствам другого задержанного — Александра Морозова, его задачей было сбрасывать бомбы в Брянской области, а целью якобы был склад горюче-смазочных материалов. В ФСБ рассказали, что летчик совершил вынужденную посадку из-за повреждения самолета, поэтому попал в плен.

Напомним, в прошлом году Международное агентство по атомной энергии из-за обвинений России провело проверки на трех объектах. Инспекционная группа не выявила доказательств работы Украины над созданием "грязной бомбы".

Недавно, 30 мая, российские пропагандисты опубликовали видео допроса женщины, которая хотела вывезти из РФ похищенных оккупантами детей-сирот. Волонтеры заявили, что задержанная вражеской ФСБ украинка — крестная мать, желавшая вернуть ребенка ее родственникам.