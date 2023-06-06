В Чехии готовятся начать модернизацию украинских танков Т-64, – Минобороны страны

Чешское предприятие не только отремонтирует танки, но и установит в них новую оптику, улучшенную связь и другие детали.

В ближайшее время чешское государственное предприятие VOP CZ начнет ремонтировать украинские танки Т-64. Из соображений безопасности количество восстанавливаемой техники не называют. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Чехии.

Контракт между чешским предприятием и "Укроборонпромом" был подписан в феврале 2023 года. Договор предусматривает ремонт и модернизацию танков Т-64. Министр обороны Чехии Яна Чернохова говорит, что они будут продолжать поддерживать Украину в борьбе с российским агрессором.

"Мы предоставляем ненужную военную технику, учим украинских военных, а теперь помогаем с ремонтом украинской техники. Мы предлагаем свои знания и навыки обучения и ремонта, а также получаем бесценный боевой опыт от украинцев", — заявила Чернохова.

В последние недели работники VOP CZ посещали предприятия "Укроборонпрома" в Украине, чтобы наладить взаимное сотрудничество. Директор VOP CZ говорит, что Т-64 долгое время стояли на хранении, поэтому нуждаются в полном разборе, а затем замене многих запчастей. Украинские специалисты будут контролировать процесс модернизации.

Отмечается, что украинские танки получат улучшенную оптику, связь и другие улучшения.

Напомним, 3 мая СМИ писали, что в Украине создали тяжелый БТР на базе танка Т-64 — БТР-Т.

27 апреля СМИ писали, что Польша создает центр для ремонта украинских танков Leopard 2, Т-64 и Т-72.