В МИД Великобритании назвали "мерзостью" подрыв плотины Каховской ГЭС

По словам главы британского МИД Джеймса Клеверли, преднамеренная атака на исключительно гражданскую инфраструктуру — военное преступление. Лондон готов поддержать Киев и пострадавших в этой катастрофе.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли назвал разрушение плотины на подконтрольной российским войскам украинской территории "отвратительным актом". Об этом Клеверли написал в Twitter.

"Разрушение Каховской плотины — мерзкий поступок. Преднамеренная атака на исключительно гражданскую инфраструктуру — военное преступление. Великобритания готова поддержать Украину и пострадавших в этой катастрофе", — говорится в посте британского министра.

Украина обвинила Россию в том, что плотина была взорвана изнутри, то есть в преднамеренном военном преступлении.

Оккупационная администрация РФ делает взаимоисключающие утверждения: одни говорят об украинском обстреле, другие — что плотина прорвалась сама по себе из-за уже имевшихся повреждений.

Официальные лица обеих сторон призвали жителей эвакуироваться.

В Евросоюзе назвали разрушение плотины Каховской ГЭС очередным примером "варварской агрессии" России против Украины.

По словам представителя Еврокомиссии Питера Стано, "это новый признак эскалации, доводящий ужасающий и варварский характер российской агрессии против Украины до беспрецедентного уровня".

Напомним, что, согласно заявлению командования "Юг", оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Масштаб разрушений уточняется.

Также сообщалось, что в результате подрыва плотины вода из Днепра уже затапливает Новую Каховку и подобралась к Херсону. После этого теракта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россиянам не понравятся новые решения ведомства нацбезопасности.